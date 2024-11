G4 faz brinde ao público no Rancho do Fazendeiro: ‘Vocês são incríveis’ Na mira da maioria da sede, peões aproveitam o espaço VIP pela segunda semana seguida Novidades|Do R7 10/11/2024 - 14h39 (Atualizado em 10/11/2024 - 14h39 ) twitter

Peões não economizaram nos apontamentos aos rivais Reprodução/PlayPlus

Apesar da responsabilidade de peso e as diversas obrigações que vêm com o chapéu mais cobiçado do reality rural, o mandachuva de A Fazenda 16 conta com as regalias especiais do Rancho do Fazendeiro. No comando da sede nesta semana, Sacha Bali selecionou seus alados para aproveitarem o espaço VIP e, pela segunda semana seguida, o G4 levou a melhor.

Como esperado, Sacha convocou Luana Targinno, Yuri Bonotto e Gui Vieira para o momento exclusivo. Além de uma feijoada de dar água na boca, o banquete foi regado de muita diversão, agradecimentos e o clássico jogo de dardos nas fotos dos rivais. De início, os aliados fizeram um brinde ao público e não economizaram na comemoração.

“Muito obrigado a todos que votaram para nós voltarmos [da Roça] todas essas vezes, vocês são demais”, afirmou Sacha. Luana completou os dizeres e refletiu: “Vocês são incríveis. Sabemos que não somos perfeitos, erramos mesmo, mas estamos aqui para aprender e fazer um jogo honesto”.

Na mesa, a refeição foi cheia de brincadeiras e os peões até ironizaram a suposta eliminação falsa de Zé Love. Luana admitiu temer a volta do ex-jogador quando o G4 retornar do Rancho e manifestou: “Ele não vai estar lá, ‘hashtag’ medo”. Yuri garantiu que não e previu sobre o ex-peão: “Está na casa dele rindo de nós”.

Após o banquete, os aliados cumpriram a tradição de atirar dardos nas fotos dos rivais e desceram a lenha nos adversários escolhidos. Gizelly Bicalho foi a primeira “vítima” do grupo.

A advogada recebeu xingamentos de quase todos os integrantes do G4, que reprovaram as atitudes da peoa no reality. Logo depois, Sacha escolheu a foto de Sidney Sampaio. “Quero que você se lasque”, afirmou o ator ao disparar no alvo.

Em seguida, a foto de Babi Muniz foi posicionada e, dessa vez, todos participaram. Entre os diversos apontamentos feitos à peoa a cada dardo atirado, Yuri afirmou sobre a rival: “Late, late, mas não morde”. Depois, foi a vez de Gui e o peão disparou: “Criou um personagem”. Já Luana, foi certeira: “Levanta pautas e não tem respeito por elas”. O Fazendeiro finalizou a rodada com uma previsão: “É a terceira da lista para ser eliminada”.

O terceiro peão escolhido pelo grupo foi Fernando Presto. Sacha não economizou nas ofensas ao rival e determinou: “É uma pessoa desprezível”. Após todos os disparos, o ator foi aplaudido pelos aliados.

Por último, Flora Cruz virou alvo e a peoa recebeu uma chuva de ofensas dos ex-aliados. “Se esconde atrás dos outros”, afirmou Yuri. Gui também extravasou a revolta com a peoa e Sacha foi objetivo no disparo final. O peão juntou diversos dardos e arremessou ao mesmo tempo. “Em uma única palavra: traíra”, afirmou o ator.

Olha só:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

