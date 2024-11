Galisteu brinca feito criança nos bastidores do reality e ironiza: ‘Sente a paz desse lugar’ Internautas se divertiram com publicação da apresentadora de A Fazenda 16, que testou escorregador e piscina de bolinhas que faziam parte de um desafio Novidades|Do R7 18/10/2024 - 12h46 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h46 ) twitter

Adriane Galisteu diverte fãs em seu perfil de uma rede social Reprodução/Instagram

Nada como um pequeno caos divertido no trabalho! Adriane Galisteu compartilhou um vídeo nas redes sociais testando o cenário de A Fazenda. A brincadeira rolou solta logo após o desafio que rendeu o Lampião a Sidney Sampaio, o vencedor da Prova de Fogo. Os peões teriam que escorregar em uma piscina de bolinhas para procurar colheres com a resposta para as perguntas feitas pela apresentadora.

Na publicação, a loira e equipe se jogaram de cabeça na prova. Mesmo sem valer o prêmio, ainda teve quem queimasse a largada!

Na legenda, Galisteu escreveu ironicamente: “Sente a paz desse lugar”. O público caiu na risada com a brincadeira e entraram na onda da apresentadora. “Tudo tranquilo”, comentou uma fã. “Então é assim que vocês testam a prova”, disse outro internauta, em tom de brincadeira, sobre como o reality preparam os desafios para os peões.

Confira a postagem:

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.