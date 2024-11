Galisteu dá ultimato em peoas que propagam suposta agressão: ‘O jogo é de vocês, mas a regra é nossa’ Apresentadora de A Fazenda 16 interrompeu a votação para defender a transparência do programa diante do público Novidades|Do R7 30/10/2024 - 09h59 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h56 ) twitter

Adriane Galisteu interrompe votação para passar recado aos peões Reprodução Instagram/Adriane Galisteu

Durante a formação da sexta Roça de A Fazenda 16, Adriane Galisteu precisou interromper a votação para conversar com peões sobre falas relacionadas a uma suposta durante uma confusão que teria motivado a desistência de Fernanda Campos e Zaac.

Enquanto Vanessa Carvalho anunciava seu voto em Sacha Bali, ela afirmou que o peão havia dado um empurrão em Fernanda e foi apoiada por Babi Muniz. Mas antes que ela terminasse de concluir sua justificativa, Adriane Galisteu entrou em ação para desmentir essa versão ao vivo e em rede nacional.

A apresentadora pediu que a produção cortasse o microfone de todos para que ela pudesse repetir o recado já dito na sede após a briga e causou polêmica por suposto empurrão de Sacha em Fernanda. Após seu pronunciamento no domingo (27), a peoa e Zaac desistiram do jogo.

“Lamento muito ter que tocar nesse assunto novamente. O que já falei para vocês sobre o momento da briga, foi ao ar e o público viu tudo e sabe que não houve motivo para expulsão. Nós estaríamos nos comprometendo e nos posicionando de forma errada perante o público? É isso que vocês querem dizer? São milhões de pessoas que viram o que aconteceu no PlayPlus e no programa. Inclusive, essas pessoas podem estar questionando vocês pela atitude de nos questionar. Lamento muito que continuem com esse assunto. É repetitivo e faz com que o jogo fique parado. O jogo é de vocês, mas regra é nossa”, discursou a apresentadora.

Após reafirmar que a direção e a produção do reality rural analisaram as cenas com critério e identificaram que não houve motivo para expulsão, ela liberou os peões para que pudessem continuar a votação.

Quer saber o que vai rolar? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

