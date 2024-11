Gizelly Bicalho chama Flor de ‘língua de trapo’ e Yuri de ‘sem enredo’ no Fazendômetro A ex-peoa não poupou críticas a Fernando, Juninho e Luana, e ainda revelou que quer ser amiga de Babi fora de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 18/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h28 ) twitter

A advogada não poucou os amigos e nem os rivais na dinâmica Antonio Chahestian/RECORD

Segundou com mais uma edição inédita do Fazendômetro! Cheia de personalidade e sem papas na língua, a oitava eliminada de A Fazenda 16, Gizelly Bicalho, soltou o verbo e foi direta na hora de apontar alguns ex-colegas de confinamento.

Flor acabou ficando com o título de “maça podre” do reality por ser “língua de trapo, boca de sacola, fofoqueira, leva e traz”, na opinião da advogada. Luana também não foi poupada dos comentários de Gizelly, que a chamou de “cobra”. Já Yuri virou a “ovelha” da edição, na justificativa da ex-peoa, ele “não tem enredo e compra briga dos outros”.

Fernando foi eleito o “pavão” da temporada. Para Gizelly, ele usa os cabelos coloridos e roupas estilosas para tentar aparecer no jogo. E a participante do Fazendômetro apontou ainda Juninho como “planta” e completou: “Acordou agora para o jogo”.

Babi foi eleita a pessoa mais amiga e companheira do confinamento, com quem Gizelly quer manter amizade fora do programa.

Durante o Fazendômetro, a ex-peoa também declarou sua torcida para vencer o reality e não sabonetou na hora de dizer quem gostaria que fosse o próximo eliminado. “Albert, porque é chato”.

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Cenão, tretas e fim de rivalidade: relembre a semana de A Fazenda 16:

