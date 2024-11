Gizelly Bicalho é a oitava eliminada de A Fazenda 16, com 20,02% dos votos Peoa se deu mal ao disputar a preferência do público com Flora Cruz e Vanessa Carvalho Novidades|Do R7 14/11/2024 - 23h51 (Atualizado em 14/11/2024 - 23h51 ) twitter

Conhecida como "Furacão", Gizelly mostrou que sua brisa é marcante RECORD/Antonio Chahestian

Intensa e avassaladora como um verdadeiro furacão, Gizelly Bicalho deixou sua marca e disse adeus para A Fazenda 16! A oitava eliminada da temporada enfrentou Roça só de mulheres contra Flora Cruz e Vanessa Carvalho. A advogada, que era um dos nomes mais comentados no início do jogo, recebeu apenas 20,02% dos votos do público e foi eliminada antes de completar dois meses de confinamento.

Ela caiu na berlinda por meio da indicação do Fazendeiro Sacha Bali, seu inimigo no reality. Além do voto, a peoa também recebeu o veto da Prova do Fazendeiro, presentinho nada agradável da ex-amiga Luana Targino, que sobrou no Resta Um. Completando o quarteto, Flora foi a mais votada e puxou Nêssa da Baia.

Gizelly teve uma coleção de tretas na temporada. Discutiu com Cauê Fantin no primeiro dia do Paiol. Arrumou barraco com Fernando Presto e até chegou a dizer que havia ‘pentelho’ na comida do chef. Tentou fazer justiça por Larissa Tomásia, após a peoa ser eliminada e detonar Sacha no Hora do Faro. Tretou com aliadas, e desfez amizades.

De todas as brigas que a advogada protagonizou, uma virou ranço. Sacha e Gizelly se tornaram inimigos, tiveram barracos acalorados, com direito a falas sobre a vida pessoal um do outro.

A rivalidade foi tanta que a peoa chegou a se desesperar em uma atividade de apontamento, o momento foi descrito como ‘cenão’ pelo ator, e ele deu o troco indicando a oponente para a Roça. O tiro foi certeiro e o público eliminou a jogadora, dando fim ao conflito.

Os fãs do reality definiram o ponto final de mais uma rivalidade, o que será que os peões vão entender com essa eliminação?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Furacão de alta magnitude! Relembre a trajetória de Gizelly Bicalho em A Fazenda 16

