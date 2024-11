Gizelly Bicalho é consolada por Zaac após cometer infração e deixar peões sem água encanada por 48 horas A advogada recebeu a advertência após não se atentar ao aviso sonoro para correção do uso do microfone Novidades|Do R7 19/10/2024 - 11h44 (Atualizado em 19/10/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antes de descobrirem quem causou a punição, os peões tretaram no quarto Reprodução/PlayPlus

A balada rural da sexta (18) movimentou a sede de A Fazenda 16 e a noite rendeu bastante. Mas, como a paz dura pouco no reality rural, o pós-festa foi intenso e rolou DR, tretas e até punição. Por mau uso do microfone, alertado pelo sinal sonoro, Gizelly Bicalho acabou deixando a sede sem água quente por 48 horas.

Após conversas com Zaac, muito chororô e desabafos, a advogada se descuidou e tomou a advertência. Porém, de início, a peãozada não percebeu de quem seria a responsabilidade e uma discussão tomou conta do quarto. “Não fui eu”, garantiu Babi Muniz. “A gente está com o microfone o tempo todo”, afirmou Vanessa Carvalho. Gui Vieira se estressou e Fernanda Campos disse para o peão relaxar, mas logo ouviu do ex-ator mirim: “Relaxa nada”.

Zaac, então, interviu e disparou para aliada: “Não liga, já foi. Quem tiver incomodado se mude e bate o sino”. A discussão continuou e Luana Targinno tentou acalmar a situação. “Ninguém sabe se foram vocês ou Gizelly. Todo mundo leva punição aqui”. Em seguida, todos foram para a sala ler o aviso no telão.

“De acordo com a página 13 do Manual de Sobrevivência: existe um sinal sonoro que indica que todos os peões devem verificar os seus microfones. Ao toque específico, todos devem checar imediatamente se seus microfones estão colocados corretamente, desobstruídos e bem posicionados. Qualquer regra sobre o uso do microfone que não for obedecida ou respeitada, pode gerar punição. Por descumprir essa regra, todos serão punidos”.

‌



A advertência foi revelada e a peaõzada descobriu que ficaria sem água encanada pelos próximos dois dias. Logo depois, Gizelly se desculpou com os companheiros de confinamento e foi consolada. “Relaxa, a gente pega água no balde lá embaixo”, comentou Luana. Zaac também tentou ajudar e afirmou: “Fica em paz, ninguém vai quebrar o braço ou a perna para pegar água”.

E agora, qual você acha que será o próximo descuido a receber consequências?

‌



Confira o momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌



DR, fofoca e emoção: confira o que rolou na festa ‘Sob a Lua de Verona’ de A Fazenda 16

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais uma balada para a conta da peãozada de A Fazenda 16! Desta vez, a animação da festa temática "Sob a Lua de Verona" ficou por conta do DJ Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues. Rolou de tudo nesta sexta (18): animação, DR, desabafo, homenagem e estratégias de jogo; confira a seguir !