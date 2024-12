Gritando, vence! Veja como Luana Targinno conquistou o Lampião do Poder Na Prova de Fogo, a peoa mostrou a potência da voz com um megafone e se apossou dos pergaminhos Novidades|Do R7 02/12/2024 - 23h26 (Atualizado em 02/12/2024 - 23h26 ) twitter

Com mais uma vitória, o quarteto segue no topo da competição Reprodução/PlayPlus

A cada semana, o G4 mostra que não cansa de vencer em A Fazenda 16. Mais uma vez, o grupo formado por Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targinno conta com as duas maiores vantagens do reality rural: o chapéu e o Lampião do Poder. Após a vitória do dançarino na Prova do Fazendeiro, a empresária deu a vida e a voz no gigante de feno, e teve a sua primeira conquista na Prova de Fogo.

Após o sorteio mediado por Adriane Galisteu na sede, os peões que encontraram a bolinha branca foram Sidney Sampaio, Vanessa Carvalho e Luana. Contudo, a atriz precisou passar a vez e escolheu dar a oportunidade para Gilsão. Em seguida, cada um teve a missão de escolher um ajudante para descer para o play em uma disputa que exigiu boa comunicação e agilidade.

Segundo Galisteu, os peões deveriam convocar alguém que fosse bom de entender comandos. Seguindo o conselho da apresentadora, Sidney chamou Albert Bressan, Gilsão optou por Gui e Luana chamou Sacha.

Dessa vez, o Fazendão virou um pomar e todos os peões competiram ao mesmo tempo, e cada integrante das duplas assumiu uma função. De um lado, a peãozada sorteada na sede contou com um megafone para orientar seus ajudantes com coordenadas.

Do outro, os peões escolhidos tiveram a missão de coletar 12 frutos espalhados para completar caixas que representavam a venda dos alimentos. Contudo, estavam vendados e só deveriam coletar o fruto que representava a cor da sua barraca. A dupla que completasse a colheita primeiro, deveria tocar o sino e finalizar a Prova.

Desde o início da Prova, Luana mostrou a potência da sua voz. Sidney e Gilsão até tentaram acompanhar, mas a peoa não baixou o tom e manteve Sacha ciente de todos os movimentos necessários, tanto para achar as frutas, como para colocá-las no devido lugar.

No decorrer da dinâmica, os competidores da peoa foram perdendo a voz, enquanto Luana sustentou o grito até o final. Por isso, a empresária conseguiu mandar os melhores comandos e, mesmo sem enxergar, Sacha obedeceu e a dupla cumpriu a missão primeiro.

Luana, então, foi declarada campeã e comemorou: “Sabia que seríamos nós [os vencedores], eu grito muito”.

Antes mesmo das escolhas dos ajudantes, Galisteu deixou avisado que a Baia já estava esperando as duas duplas perdedoras. Então, Sidney, Albert, Gilsão e Gui tiveram destino certo.

Agora, o G4 está ainda mais preparado para a formação da próxima Roça, que acontece nesta terça (3). Não perca!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

