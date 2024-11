Grupinho conversa sobre Roça e analisa Sacha Bali: ‘Conta mentiras e diz que é coitado’ Os peões criaram estratégia para o Resta Um, além de tecerem críticas ao adversário; entenda o que rolou na Casa da Árvore Novidades|Do R7 12/11/2024 - 20h03 (Atualizado em 12/11/2024 - 20h03 ) twitter

Grupinho se reúne na Casa da Árvore para falar de jogo Reprodução/PlayPlus

Faltam poucas horas para a formação da Roça em A Fazenda 16 e os peões do Grupinho se juntaram na Casa da Árvore para debaterem estratégia para o Resta Um. Eles aproveitaram, também, para analisar a postura de Sacha Bali no jogo.

Já que Vanessa Carvalho declarou que prefere ir para a Roça com Luana Targinno, seus aliados definiram que se salvarão, deixando Albert Bressan para livrar Flor Fernandez e, em seguida, Yuri Bonotto. Assim, Luana sobraria e ocuparia o último banquinho da berlinda. Mas, para isso, ainda precisam saber se a apresentadora vai aceitar a estratégia.

Em seguida, o assunto se voltou para atitudes de Sacha no programa. Sidney Sampaio puxou o papo sobre o peão e comentou que o adversário o conhece desde o início de sua carreira. Disse ainda que torce por ele e pelo seu sucesso, porém, teceu críticas às posições de Sacha no reality.

Ele acredita que o problema do rival com Gizelly Bicalho é pelo fato de a advogada estar sempre se posicionando sem abaixar a cabeça. “O problema que vejo com você é esse. Você nunca abaixou a voz. Qualquer coisa que não concorde com ele, você é burro, incapacitado. Ninguém pode ter uma opinião diferente da dele”.

‌



Gizelly contou que em Roças passadas, o peão pediu para puxarem mutirão para ele, mas não aceitou o fato de terem puxado para Vivi Fernandez também: “Ele disse que se sentiu triste, queria só para ele”, revelou a peoa.

Sidney apontou ainda que Sacha quer passar uma imagem do que ele não é: “Conta mentiras e diz que é coitado, o que não é. Ele está lutando igual qualquer um de nós aqui”, opinou.

‌



Por fim, o ator alertou aos amigos para tomar “cuidado com sorrisos carregados de má intenção”. E afirmou que muitas atitudes dentro do game são VT.

