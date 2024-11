Guerra do leite condensado! Peões culpam Gizelly Bicalho por lata vazia na despensa Uma colher suja estava dentro do doce, que foi achado por trás do filtro de água de A Fazenda 16; vem entender essa treta! Novidades|Do R7 22/10/2024 - 12h35 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h35 ) twitter

As guloseimas sempre rendem tretas no confinamento Reprodução/PlayPlus

Algo que deixa os peões extremamente irritados é a guerra do leite condensado em A Fazenda 16! Grupão e Grupinho têm brigas por conta de latas do doce escondidas, e apesar da produção repor em torno de nove unidades todas as semanas, as formiguinhas, ou melhor, os participantes continuam ‘roubando’ para se deliciarem longe dos outros. Nesta terça (22), o Yuri Bonotto e Fernando Presto ficaram indignados ao encontrar um leite condensado escondido!

A lata estava vazia, com uma colher suja dentro. Os peões encontraram o recipiente escondido atrás do filtro de água na despensa: “Isso dá bicho”, disse o chef irritado. O Fazendeiro também ficou inconformado pela ‘cara de pau’ de quem comeu o doce e ainda largou a lata vazia.

Na opinião de Fernando, a culpada é Gizelly Bicalho: “É a cara dela fazer isso”, concordou Gui Vieira. Eles pediram que Yuri converse com a advogada para saber se foi realmente ela.

Na varanda, o doce virou assunto no papo do Grupinho. Zé Love deu sua opinião: “Quem não consegue ficar sem doce? A Luana, pô!”

Há uma semana, Gizelly foi flagrada pelas câmeras escondendo duas latas do doce na calça, para, em seguida, guardar em sua gaveta. Será que ela atacou novamente?

Confira :

Eita! O Fazendeiro Yuri não gostou que deixaram uma lata de leite condensado aberta atrás do filtro d'água 👀



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/qqQoDUd4Z1 — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

