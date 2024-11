Gui Vieira promete voto em Fernando Presto, faz trollagem e G4 define oponentes fortes O passeio ao Rancho do Fazendeiro rendeu momentos divertidos do quarteto e papos estratégicos Novidades|Do R7 24/11/2024 - 11h56 (Atualizado em 24/11/2024 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os meninos colocaram a foto de Luana no alvo para 'pregar peça' Reprodução/PlayPlus

O G4 está, literalmente, fazendo do Rancho do Fazendeiro uma segunda casa. Essa é a quinta vez seguida que os amigos vão ao espaço VIP de A Fazenda 16 aproveitar os mimos, conversar mais à vontade e montar os planos de ação para a semana. Rolou churrasquinho de rivais, voto declarado e até trollagem.

O Fazendeiro Gui Vieira chamou Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto para curtirem a tarde de comes e bebes com ele. Assim que chegaram ao local, o G4 comemorou o banquete de delícias e partiu para o brinde!

Enquanto experimentavam o cardápio, Sacha perguntou se Gui iria realmente votar em Fernando Presto, o Fazendeiro afirmou: “Vai ter que ser o Fernando, já comecei a pensar no discurso.” Com a indicação do mandachuva definida, os peões começaram a pensar em quem votar na cara a cara: “Vai ter que puxar Juninho, então, o Gilsão é capaz de sair, porque nunca foi [para a Roça]”, explicou Sacha.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

De acordo com a estratégia do quarteto, caso um deles seja o mais votado, puxa Juninho da Baia a fim de balancear a berlinda. O G4 acredita que o cantor seja carismático e querido pelo público, o que faria Fernando ser eliminado em uma possível Roça com Juninho e alguém do quarteto. Para essa estratégia dar certo, será necessário colocar o peão na Baia.

‌



Gilson não é uma opção para eles por nunca ter ido para a Roça. Sacha falou que ele pode sair em uma berlinda com o chef, então, não querem votar nele agora: “O Gilsão não tem carisma, Juninho tem bem mais”, apontou Yuri.

Bali ainda apontou quais oponentes ele acredita serem importantes: “Quem eu acho mais forte no jogo deles... Primeiro Flor, acho que é a mais forte de todos ali, a mais legal, carismática, engraçada, que não brigou com ninguém da gente. É uma que a gente não deve colocar na Roça, porque acho que não sai, e vai voltar mais fortalecida”. Eles pretendem votar na peoa somente nas últimas berlindas.

‌



Juninho também foi julgado como carismático: “Que menos se queimou”, afirmou Sacha. Ele também planejou: “A gente precisa tirar o Fernando agora, depois Sidney e Flora.” O G4 sonha em tirar Nêssa e Flora em uma berlinda dupla.

Depois de comerem, o quarteto jogou uma partida de sinuca e foram para os dardos. Fernando foi o primeiro cartaz detonado. Gui chamou o chef de “chato, agressivo e soberbo”. Sacha apelidou e xingou: “Encosto, assombração, bonequinha de fazer voo doo, palhaço Krusty dos Simpsons, chato e agressivo.” Luana alegou que o rival é invejoso por falar de seus biquínis: “Você não tem os glúteos dela”, brincou Bali.

Eles também acertaram a imagem de Sidney. Sacha citou diversas tretas que teve com o oponente e prometeu: “Já, já vai embora desse jogo!”

Por fim, os meninos trollaram Luana! A influenciadora foi ao banheiro, e enquanto estava por lá, os aliados colocaram a foto dela no alvo com vários dardos. Em meio às risadas, eles fingiram que jogaram as flechinhas com apontamentos como soberba, prepotente e agressiva. Yuri quase morreu de rir ao falar: “Taca a cadeira”, lembrando da treta de Luana com Fernando.

A peoa saiu do banheiro gargalhando com a trollagem.

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eliminados! Confira as porcentagens dos peões que perderam a preferência do público:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se despedir do sonho de A Fazenda 16 não tem sido uma tarefa fácil para a peãozada. Além de perder a chance de brigar pelo sonho milionário, eles criam laços não só com outros participantes, mas também com os bichinhos. Mas, ninguém pode negar que a porcentagem de eliminação dos competidores também diz muito sobre o jogo que fazem e a Roça que disputam, indicando o quanto o público concordou ou não com as estratégias, atitudes e decisões. A cada saída, decidida pelos fãs do reality, o game muda e os peões se movimentam, mostrando que as escolhas dos telespectadores são pontos cruciais. Relembre agora todas as porcentagens!