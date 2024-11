Jogo duplo ou ‘boca de sacola’? Flor Fernandez faz combinações sobre o Resta Um com G4 e Albert Bressan A política da boa vizinhança que a jurada pratica em A Fazenda 16 está chamando a atenção dos peões Novidades|Do R7 19/11/2024 - 17h52 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h52 ) twitter

Será que a estratégia dela vai dar certo? Reprodução/PlayPlus

Terça-feira (19) é o dia oficial de bolar estratégias para fugir da Roça em A Fazenda 16! E Flor Fernandez que o diga, a peoa está trabalhando para escapar da berlinda, ajudar Albert Bressan e o G4. O problema é que ela acaba falando um pouco a mais, e abre os planos de um para outro. Sacha Bali disse que Flor é ‘boca de sacola’. Será que ele está correto, ou a peoa está fazendo jogo duplo?

Na segunda (18), foi ao ar a atividade de apontamento e o público observou que Albert e os membros do G4 estão em pé de guerra. Luana Targinno criticou o empresário, e Sacha e Yuri Bonotto travaram discussão pesada com ele. Bem no meio desse pé de entrevero está Flor, aliada declarada de Albert e simpatizante do G4.

Em conversa na Casa da Árvore, Flor explicou ao empresário sua postura com o quarteto: “Eu não converso de jogo com eles”, pontuou. Porém, horas depois, ela estava na academia com o G4 batendo um superpapo sobre estratégia e Roça.

Na conversa, ela contou aos novos aliados que não vota em Albert, mas está disposta a indicar qualquer outro peão. Juntos, G4 e Flor discutiram a possibilidade de colocar Gilsão no alvo. A peoa ainda afirmou que se quiser entrar em algum grupo, prefere o quarteto: “Eu teria todos os motivos do mundo para me aliar a vocês”. Sacha concordou: “Quando for interessante, a gente vota junto”.

Nesta terça (19), preocupados com o Resta Um, o G4 chamou Flor para fazer uma proposta. Sacha disse que se a jurada salvar um dos quatro, prometem que salvam Albert em seguida. Ela disse que iria conversar antes com o empresário, mas já alertou que ele é o primeiro em sua lista de prioridades. Quando Flor foi falar com Albert, Sacha soltou: “O fogo é isso, a Flor é boca de sacola.”

No papo com Albert, Flor contou a proposta do G4 e o empresário achou terrível: “Que jogo eles têm na cabeça? Eles viajam”.

A peoa retornou para contar sua decisão ao quarteto, e Sacha tentou convencê-la: “Se você salvar a gente, não vai estar quebrando sua palavra [com o Albert], a gente vai continuar salvando ele”. Yuri cortou o amigo e opinou: “Ele quer que reste um de nós!” Flor não desmentiu: “Na verdade, acho que é isso”, revelou, colocando o aliado em maus lençóis.

Foi aí que Sacha deu um ultimato: “Também não faz sentido a gente te salvar se você não vai salvar a gente.” A jurada concordou: “Não posso prometer o que não posso dar no momento, não vou mentir para vocês mesmo que vire alvo!” O ator pediu que Flor não conte sobre o voto do grupo em Gilsão.

Veja:

Sacha tenta convencer Flor de salvar o 'G4' no Resta Um 🤔



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/U4xh0bxHUe — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2024

Flor correu para a Casa da Árvore a fim de contar o papo para Albert. Na opinião do empresário, Sacha tentou ‘seduzir’ a peoa com suas estratégias: “O Yuri super entendeu, mas o Sacha ficou bravinho”, apontou Flor.

E aí, o que acha do jogo da peoa?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Faroeste em chamas! Fuga, gritaria, choro e dedo na cara incendeiam a sede de A Fazenda 16:

