Julia Simoura dispara sobre Zé Love no Fazendômetro: ‘É uma maçã podre!’ A atriz também chamou Vanessa Carvalho de falsa, cobra e afirmou que a peoa jogou sujo o tempo todo Novidades|Do R7 28/10/2024 - 18h25 (Atualizado em 28/10/2024 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Julia Simoura, quinta eliminada de A Fazenda 16 Edu Moraes/RECORD

Nesta segunda-feira (28), Julia Simoura participou do ‘Fazendômetro’, dinâmica da comunicação da RECORD que dá aos eliminados a chance de classificar os colegas que ainda permanecem no jogo. A atriz, que foi a quinta eliminada de A Fazenda 16, não segurou os comentários, e sem rodeios falou o que pensa sobre alguns participantes do reality. Eliminada com 22,15% dos votos, ela disputou a preferência do público com Fernando Presto e Luana Targino.

Durante a dinâmica, Julia destacou Giselly como a ‘Pavão’ da edição, afirmando que ela é ‘vtzeira’ e que gosta de aparecer. “Ela possui um carisma natural e está sempre em busca de protagonizar momentos frente às câmeras”, comentou.

Em seguida, Julia falou sobre Juninho ‚classificado como ‘Planta’. “Ele tem um bom coração, gosto dele como pessoa, mas como jogador eu continuo sem vê-lo”, afirmou. A ex-peoa acrescentou ainda que até Zé Love, um dos maiores aliados de Juninho, já teria criticado a falta de posicionamento do colega.

Outra participante que recebeu uma alfinetada direta foi Vanessa, rotulada por Julia como ‘Cobra’. “Ela fez um jogo sujo com a gente o tempo todo. Dormiu por um mês e, de repente, acordou querendo ser falsa, fazendo leva e traz”, disparou.

‌



Julia também aproveitou para comentar sobre Fernando, que, em sua opinião, comporta-se como uma ‘Ovelha’ no jogo. De acordo com a atriz, o chef de cozinha se deixou influenciar pelo grupo. “Ele quer votar em uma pessoa, mas acaba se anulando para fazer a vontade do grupo. Tem medo de virar o foco de votação”, explicou.

Entre as opiniões mais polêmicas, Julia deu a Zé Love o título de ‘Maçã Podre’, pois, segundo ela, o ex-jogador manipula os colegas dentro do reality. “Ele tem esse papel de líder e manipulador. O que ele fala é lei no grupo. Todos seguem o que ele diz, sem senso crítico”, afirmou. Ao mesmo tempo, a atriz fez questão de elogiar Flora com o título de ‘Cão’, ou seja, alguém fiel e leal aos amigos. “Ela é uma pessoa muito fiel. Já nos conhecíamos aqui fora e restabelecemos a conexão lá dentro”, contou Júlia.

‌



Julia ainda declarou sua torcida para Sasha, a quem ela considera um participante estrategista e articulador. “Ele é super inteligente, tem uma boa visão do jogo e é muito frio. Isso o ajuda a se destacar”, afirmou, mostrando acreditar que o colega consiga levar o prêmio final.

Por fim, ao indicar quem deveria ser o próximo eliminado, a atriz escolheu Zé Love. Em sua visão, a saída dele traria um novo dinamismo para o reality. “Acho que causaria desestabilização na casa. As pessoas vão ter que emitir suas próprias opiniões e não seguir as dele”, concluiu.

‌



Confira o Fazendômetro completo:

Relembre a trajetória de Julia Simoura em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Julia Simoura levou A Fazenda 16 com seriedade e jogou do início ao fim de sua passagem! Ela foi bicampeã em Provas do Fazendeiro, participou de um Grupão, se divertiu e deixou sua marca no reality. Relembre a trajetória da atriz!

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o Domingo Espetacular. Acompanhe o programa também pelo PlayPlus. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.