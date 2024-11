Julia Simoura é a quinta eliminada de A Fazenda 16, com 22,15% dos votos A atriz enfrentou Roça difícil contra Fernando Presto e Luana Targinno Novidades|Do R7 24/10/2024 - 23h50 (Atualizado em 24/10/2024 - 23h50 ) twitter

Ela levou a pior na berlinda de A Fazenda 16 Antonio Chahestian/RECORD

A quinta Roça marcou o fim da jornada de Julia Simoura em A Fazenda 16! A atriz enfrentou a berlinda contra Fernando Presto e Luana Targinno, e acabou conseguindo apenas 22,15% dos votos. A eliminação dela marca a quarta derrota seguida do Grupão. Mesmo com saída precoce, Julia deu o nome no reality com garra e determinação.

A atriz chegou ao programa pronta para jogar! Ela comentou que o pai, que faleceu no início do ano, era muito fã do reality e ela assistia ao programa com ele. Julia não perdeu tempo no início do confinamento, tratou de conhecer todas as pessoas, e por conta da aproximação com o trio Fernanda Campos, Babi Muniz e Vanessa Carvalho, quase entrou no Grupinho. Ela recalculou a rota a tempo, e percebeu que tinha mais a ver com as peoas do Grupão. O trio ficou chateado!

No mesmo dia em que decidiu pela nova equipe, Julia venceu a primeira Prova do Fazendeiro, virando a mandachuva da sede. Ela aproveitou o momento para consagrar sua voz ativa no Grupão. Devido a uma briga entre Flor Fernandez, Flora Cruz e Suelen Gervásio, a Fazendeira resolveu indicar a ex-jurada, alegando que ela teve falas problemáticas.

Flor foi para a Prova do Fazendeiro e voltou com o chapéu na cabeça. O resto da história você deve se lembrar... Ela retrucou, colocando Julia no primeiro banquinho da formação da Roça. A atriz foi para a disputa pelo chapéu, e voltou vitoriosa!

Nas semanas seguintes, Julia assistiu ao Grupão entrar em colapso, viu grandes aliados sendo eliminados e até se envolveu em discussões com Sacha Bali, devido à saída de Larissa Tomásia, e Vanessa, por conta da troca de grupos da peoa.

Julia caiu na quinta Roça do programa após receber 11 votos do Grupinho. Dessa vez, ela não conseguiu vitória na Prova do Fazendeiro, e assistiu à ascensão de Gilsão com a coroa caipira. Em um jogo de escolhas, a decisão de se aliar ao Grupão na primeira semana levou a atriz à Roça na quinta. A Fazenda 16 é um mundo à parte, e ele não para de girar. Quais serão as próximas reviravoltas?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Diversão, cantoria e adrenalina: relembre a trajetória de Julia Simoura em A Fazenda 16

share Julia Simoura levou A Fazenda 16 com seriedade e jogou do início ao fim de sua passagem! Ela foi bicampeã em Provas do Fazendeiro, participou de um Grupão, se divertiu e deixou sua marca no reality. Relembre a trajetória da atriz!