Juninho Bill, Luana Targinno e Yuri Bonotto disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (27) Além de conquistar o chapéu, o vencedor escapa da Roça; Fernando Presto foi vetado e já tem lugar marcado na varanda da verdade Novidades|Do R7 27/11/2024 - 00h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 00h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Fazendão vai pegar fogo e você não pode perder RECORD/Antonio Chahestian

Mais uma formação de Roça agitou o Deck de A Fazenda 16. A décima votação da temporada contou com estratégias, apontamentos e justificativas de sobra. Pela quarta semana seguida na posse do chapéu mais poderoso de Itapecerica das Chamas, o G4 pôde indicar mais um dos seus rivais para os temidos banquinhos.

Mais uma vez com o Lampião em mãos, Albert Bressan não economizou na descoberta dos poderes que conquistou na Prova de Fogo. Ao analisar as opções, o peão escolheu ficar com o Poder da Chama Branca e presentou Flor Fernandez com o da Laranja.

Antes mesmo da indicação do Fazendeiro, Adriane Galisteu liberou os dois pergaminhos para uso dos peões. Graças ao Poder da Chama Laranja, a apresentadora ganhou a vantagem de escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação cara a cara ou ao Resta Um. Flor, então, preferiu se imunizar das indicações dos seus competidores

Já o empresário, com a posse da Chama Branca, escolheu tentar a sorte de ganhar R$ 11 mil, caso não acabasse a noite na Roça. Contudo, se o peão ocupasse um dos banquinhos, o prêmio seria dividido entre seus competidores.

‌



Chegou a hora de Gui Vieira aproveitar a maior vantagem da coroa caipira e o ex-ator mirim mandou Juninho Bill direto para o primeiro banquinho. “Tem uma visão maquiavélica quanto a mim”, justificou o Fazendeiro. Surpreso com a escolha, o cantor confessou: “Não esperava isso de Gui”.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Em seguida, a votação cara a cara tomou conta do Deck. Segundo os integrantes do Grupinho, Luana Targinno era a única opção possível para ser votada. Após todas as escolhas, a peoa acumulou seis votos e se juntou a Juninho.

‌



Cumprindo a missão do posto, a empresária fez a famosa puxada da Baia e selecionou Fernando Presto para virar o terceiro roceiro. Com isso o chef deu início ao Resta Um. Após todas as escolhas, Yuri Bonotto acabou sobrando e completou a formação.

No final, já que conseguiu se livrar da Roça, Albert colocou o dinheiro do Poder da Chama Branca no bolso.

Por último, Yuri teve a vantagem de vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro e escolheu mandar Fernando direto para o julgamento do público.

Agora, Juninho, Luana e Yuri vão se jogar no gigante de feno na tentativa de se livrar da Roça e virar o novo mandachuva da sede. Não perca a disputa que acontece, ao vivo, nesta quarta (27).

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sortudos de A Fazenda! Relembre quem mais ganhou prêmios e provas na temporada

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sorte faz parte do jogo, e alguns peões têm mais que outros! Seja em atividades premiadas, provas valendo o chapéu de A Fazenda 16 ou o Lampião do Poder, ser pé-quente faz toda a diferença. Relembre os peões mais sortudos!