Laços cortados! Veja spoilers da dinâmica que colocou fogo no feno nas relações entre a peãozada Além de rivalidades atualizadas, outras foram criadas e teve até uma suposta reconciliação; saiba mais sobre atividade que vai ao ar nesta segunda (11) Novidades|Do R7 11/11/2024 - 12h51 (Atualizado em 11/11/2024 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gritaria e chororô dominaram a área externa da sede Reprodução/PlayPlus

Relações entre a peãozada de A Fazenda 16 é um assunto que gera polêmica na sede desde o início da temporada. Na dinâmica de apontamentos que vai ao ar no programa desta segunda (11), os peões precisaram, mais uma vez, de posicionamento de sobra para escolherem um competidor que gostariam de cortar laços de vez.

Os apontamentos, como de costume, foram acompanhados de muita argumentação e bate-boca com as doses certas de fogo no feno. As rivalidades foram atualizadas com sucesso, surgiram algumas novas e teve, ainda, tentativa de pedido de desculpas. Olha só esses spoilers!

Começando os trabalhos, o Fazendeiro Sacha Bali escolheu Gizelly Bicalho, sua maior rival do momento, para esterar a atividade. “Desde o início desse jogo, tudo que ela fez em relação a mim foi inventar mentiras”, justificou o ator.

Não demorou para Sacha ser apontado e Flora Cruz o escolheu para finalizar, mais uma vez, as relações entre os dois. Além dessa, outra aliança antiga quebrada, aparentemente de vez, foi entre Flor Fernandez e Babi Muniz. A apresentadora escolheu a ex-panicat e confessou: “Sei que ela não confia em mim”.

‌



O clima começou a esquentar quando Albert Bressan resolveu apontar Gizelly. A advogada não deixou barato e retrucou os comentários do empresário, criticando até a sua participação no Power Couple Brasil. Furioso, o peão disparou para a nova rival: “Você é muito baixa”. A peoa seguiu argumentado e revelou para o adversário: “Você já virou chacota nessa casa”.

Olha só:

‌



Durante a dinâmica de apontamento, Gizelly disse que Albert causou punição de propósito. O empresário se irritou e chamou a advogada de "baixa" 👀🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/XzhdeH6mDS — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2024

Outra discussão calorosa foi protagonizada por Sacha e Sidney Sampaio. Após o integrante do Grupinho cortar os laços que já não existiam com o Fazendeiro, os xingamentos rolaram soltos. “Moleque”, “covarde” e “rato”, foram algumas das ofensas menos pesadas utilizadas por Sidney que ainda determinou sobre as atitudes de Sacha: “Só está piorando”.

Confira:

‌



Eitaaa! 💥 Sidney e Sacha voltaram a tretar por conta da briga do requeijão 🗣️



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HTEFN pic.twitter.com/9yi9MfDPgy — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2024

Rivais desde o início do programa, Sacha e Babi também trocaram farpas de sobra. Ao se defender das acusações da peoa, Sacha relembrou seu pior momento no confinamento: “Fiquei chorando por uma semana”. A ex-panicat, por sua vez, não engoliu a desculpa e respondeu: “Nunca vi você passar mal, só vive dormindo e não ajuda no coletivo”.

As faíscas foram suficientes para uma treta explodir entre os dois. A peoa tentou dar um ultimato e disparou: “A gente teve um laço que nunca existiu e eu espero, de verdade, nunca mais ver a sua cara”. Porém, Sacha seguiu argumentando e relembrou: “Você tentou queimar minha imagem e me acusar de um crime”. Babi aproveitou para citar ex-aliadas do ator que se deram mal no jogo e o bate-boca seguiu firme.

Se liga:

Vixeee 👀 A rivalidade de Sacha e Babi promete render muitos embates, não é? 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/1882ny2drL — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2024

Sacha foi um dos nomes mais citados da noite. Mas, mesmo quando a discussão não era com ele, o peão dava um jeito de participar e opinar sobre o caso. Por isso, Flora chegou a perder a paciência com o ator e teve gritaria de sobra na atividade.

Enquanto era apontada por Yuri Bonotto, a designer tentou se explicar para o dançarino e Sacha interviu em defesa do amigo. “Nem tudo é sobre você, pare de se meter onde não é chamado”, afirmou a peoa.

O ator não desistiu de provar seu ponto e retrucou: “Fala a verdade, então”. Flora se exaltou e mandou a real: “Se eu estiver mentindo, ou não, está filmado e o problema é meu”.

Assista:

E teve gritaria entre Sacha e Flora! 🔥



👉 Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/9lLbGFO450 — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2024

Apesar da adrenalina vivida por alguns peões nos embates, outros usaram os apontamentos para refletir sobre as atitudes na competição. Um dos assuntos abordados na atividade foi a imitação que Albert fez de Luana Targinno, no intuito de ridicularizar a peoa para os seus então aliados.

Após ser criticado, mais uma vez, pela brincadeira de mau gosto, o empresário resolveu tirar a história a limpo com a empresária. “Eu sei reconhecer e pedir desculpas, mas não quero que fiquem usando isso como pauta de defesa dos outros”, afirmou o peão.

Olha no que deu:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nada básico! Confira os looks estilosos de Galisteu em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os detalhes contam na construção de um estilo! Em A Fazenda 16, Adriane Galisteu capricha em acessórios, peças diferenciadas, bordados e tendências cheias de personalidade para deixar os looks ainda mais incríveis. Sem essa de 'basiquinho' por aqui. Confira os figurinos da semana!