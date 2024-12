Lágrimas, aplausos para Galisteu e cantoria: documentário sobre Ayrton Senna gera comoção entre os peões de A Fazenda 16 Com a assinatura do jornalista e amigo do piloto, Roberto Cabrini, o especial disponível com exclusividade no PlayPlus foi reconhecido em premiação internacional Novidades|Do R7 03/12/2024 - 11h44 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peões se emocionam durante ação que transmitiu documentário de Senna Reprodução/PlayPlus

Impactados! Assim ficaram os peões de A Fazenda 16 após assistir ao documentário Senna 30 Anos: O Dia Que Ainda Não Terminou, produção exclusiva do PlayPlus, que tem a assinatura do jornalista e amigo do piloto Roberto Cabrini.

A produção que marca as três décadas da morte do piloto e é considerada a obra mais completa já realizada até hoje sobre os dias que antecederam o trágico acidente que tirou a vida de um dos maiores ídolos que o país já viu.

Na sessão, os moradores da sede puderam acompanhar toda a história de Ayrton Senna no reality rural. Durante o documentário, eles permaneceram sob muita atenção e silêncio, quebrado somente pelos murmúrios de reações às cenas da obra.

Presente especial para os Peões! Cineminha do PlayPus! 🍿🎥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/Y2l3Uf1CQZ — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2024

A produção conta com falas de Adriane Galisteu, atual namorada de Senna na época, em que relata situações ocorridas naquela data. Ao aparecer na tela, os participantes do reality aplaudiram a apresentadora do programa.

‌



Adriane Galisteu, namorada de Ayrton Senna na época do acidente, também participou do documentário 'Senna 30 anos: O dia que ainda não terminou' . Quer conferir? Corre pro PlayPlus! 🍿🎥🤩



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/afjZ5vs1vp — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2024

Enquanto assistiam ao documentário, os peões se emocionaram bastante, inclusive, indo às lágrimas em muitas ocasiões. Após a exibição, os peões aproveitaram para conversar e comentar o que acharam sobre os relatos e a história do piloto.

Peões se emocionam ao assistir o documentário 'Senna 30 anos: O dia que ainda não terminou'! Já conferiu no PlayPlus? 🏎️



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/GMMgOzf0LW — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2024

Juninho Bill contou que se lembra do episódio do acidente e que, na ocasião assistia à corrida com os tios. Luana Targinno, por sua vez, observou que era muito nova e não conhecia tão bem a história, e o cantor explicou que o Brasil inteiro se comoveu com a morte de Ayrton Senna. “Ninguém acreditava no que estava acontecendo”, relembrou o peão.

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Flora Cruz foi uma das peoas a mais se emocionar com o documentário. “Minha missão como filha de um ídolo é eternizar ele dessa forma”, afirmou a designer. Flor Fernandez também se mostrou bastante tocada e chegou a dizer que “não há nenhum repórter investigativo como Cabrini”.

Os participantes do reality também aclamaram o piloto e cantaram em sua homenagem. Assista abaixo:

"Ole, ole, ole, olá... Senna, Senna!" 🏎️❤️ Nossos peões terminaram de assistir o documentário 'Senna 30 anos: O dia que ainda não terminou'!



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/jK1xifkygV — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2024

Quer se emocionar com Senna 30 Anos: O Dia Que Ainda Não Terminou? Acesse agora o PlayPlus! Fique ligado: A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Lampião na mão, incêndio na votação! Relembre os vencedores da Prova de Fogo em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Uma das maiores vantagens que um peão pode conseguir no reality rural vem em dose dupla dentro do Lampião do Poder. Quando o assunto é a Prova de Fogo, a peãozada de A Fazenda 16 dá a vida no gigante de feno para se apossar dos pergaminhos poderosos e, assim, agitar ainda mais a formação da Roça. Durante a temporada, os peões que já venceram a dinâmica fizeram história na hora da votação. Confira!