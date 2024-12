Live do Eliminado: Flora Cruz vai hablar sobre sua participação em A Fazenda nesta sexta (6) A ex-peoa vai bater um papo apimentado com Lucas Selfie e Márcia Fu a partir das 21 horas Novidades|Do R7 06/12/2024 - 20h41 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h59 ) twitter

Acompanhe a live em todas as plataformas digitais do reality Reprodução/Instagram

Flora Cruz disse adeus para A Fazenda 16, mas ainda tem compromisso marcado com Lucas Selfie e Márcia Fu na Live do Eliminado! A ex-peoa vai bater aquele papo apimentado com a dupla, relembrar sua passagem no reality e repercutir as várias tretas. A conversa acontece nesta sexta (6), a partir das 21 horas, em todas as plataformas digitais.

Ela foi a décima primeira foi eliminada da temporada, com 21,87% dos votos. Se você acha que a ex-peoa hablou na Cabine de Descompressão, não perde por esperar as polêmicas que serão abordadas no papo desta sexta! Mande suas perguntas por meio das hashtags #AFazenda16 e #LiveDoEliminado.

Acompanhe:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Todas as cores! Inspire-se nos looks coloridos de Galisteu em A Fazenda 16:

