Luana, Sacha e Yuri encaram Prova do Fazendeiro, que mistura pontaria, agilidade e força nesta quarta (30)

Para quem vai sua torcida? Reprodução/Instagram

Para agitar ainda mais a disputa de A Fazenda 16 e dar aquela reviravolta no jogo, a Prova do Fazendeiro vem com tudo na noite desta quarta (30). Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto vão encarar um desafio que mistura pontaria, agilidade, equilíbrio e força.

A prova terá duas etapas. Na primeira, a força e pontaria serão cruciais para os participantes, que deverão acertar alvos coloridos. Quem atingir todos os alvos de sua cor, fica liberado para prosseguir para a fase seguinte.

Em seguida, é hora da agilidade! Os peões terão como missão colocar um determinado número de bolas, ilustradas como drágeas de um remédio, nas cavidades de uma bandeja e descer por um escorregador tentando mantê-las equilibradas, evitando ao máximo que elas caiam.

Ao fim do percurso, aquelas que permanecerem sobre a bandeja deverão ser colocadas pelo peão no tubo graduado, onde cada bola representa um minuto.

O primeiro participante que cumprir o desafio pode correr para tocar o sino e virar o novo Fazendeiro do reality. Já os perdedores, seguem para a Roça ao lado de Camila Moura.

Para quem vai sua torcida?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboches, acerto de contas e punição proposital: veja como foi a madrugada caótica de A Fazenda 16

