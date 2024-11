Luana Targinno define sua indicação à Roça Na academia, o G4 deixou as estratégias rolarem soltas e montou diversos cenários para os temidos banquinhos Novidades|Do R7 05/11/2024 - 20h56 (Atualizado em 05/11/2024 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peões sabem que um deles será o mais votado da sede Reprodução/PlayPlus

A formação da sétima Roça de A Fazenda 16, que acontece nesta terça (5), promete agitar o deck da sede mais do que nunca. Com a posse do chapéu, Luana Targinno vai abrir a noite com sua indicação direta. Após muitas conversas sobre estratégias com os aliados, a Fazendeira revelou aos integrantes do G4 os nomes que tem em mente para o posto.

No reality rural da RECORD, a academia serve, também, para malhar a língua e a peãozada prova isso sempre que está se exercitando. Dessa vez, não foi diferente e Luana, Sacha Bali, Yuri Bonotto e Gui Vieira aproveitaram os últimos momentos antes da votação para tentar se protegerem da próxima eliminação da temporada.

O papo começou antes mesmo dos aliados entrarem na sala fitness. Considerando as vantagens que Juninho Bill terá com o Lampião do Poder em mãos, a Fazendeira confessou que, caso o cantor imunize Zé Love graças a algum pergaminho, ela indicará Babi Muniz para o primeiro banquinho.

Além disso, os aliados reconheceram que o mais votado entre eles pela sede provavelmente será Gui Vieira. Então, Sacha sugeriu ao peão que, se a ex-panicat cair na Roça, ele puxe Gizelly Bicalho da Baia.

‌



Gui Vieira, por sua vez, confessou a vontade de selecionar Vanessa Carvalho do cômodo para o terceiro banquinho. Diante disso, o grupo concordou que o ex-ator mirim vai seguir como deseja apenas se o indicado da Fazendeira for o ex-jogador.

Após soltarem o verbo sobre os movimentos que pretendem executar no deck, os aliados se deram conta que a conversa poderia ter chegado em quem não deveria. Enquanto o G4 estava do lado de fora da academia, seus rivais que foram citados estavam do outro lado da porta.

‌



Já durante o treino, quando estavam realmente sozinhos, os peões refletiram sobre o papo ter escapado para os oponentes e Luana garantiu: “Alguma coisa ela ouviu”, se referindo a Babi.

Sacha discordou, mas lamentou que Zé Love agora sabe que ou ele, ou sua aliada serão indicados. Intrigado, Yuri indagou sobre o rival: “Mas ele não estava esperando por isso?”.

‌



O ator aproveitou a oportunidade e debochou do ex-jogador: “Ele acha que a gente tem medo dele”. Em seguida, os peões relembraram alguns momentos quando o oponente pediu para ser colocado na Roça por um deles.

Olha só:

"Ele acha que a gente tem medo dele", dispara Sacha sobre Zé Love 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/v9HvxiziFl — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2024

O treino dos aliados seguiu e para dar uma equilibrada nos papos de jogo, o G4 protagonizou momentos de cantorias e descontração.

Se liga:

Cantoria de sobra! 😅



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/n0mL4GyuJI — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2024

Será que o grupo vai conseguir colocar em prática todas as estratégias que pensou? Para descobrir, não perca a formação da sétima Roça da temporada, que acontece nesta terça, ao vivo.

Confira a conversa dos peões antes de entrarem na academia:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carinho! Veja provas de que os animais são os melhores amigos dos peões

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Aos poucos, os peões foram ganhando o coraçãozinho dos animais de A Fazenda 16! No início do reality, os bichos ficavam desconfiados, mas agora adoram passar momentos perto dos participantes e recebem muito carinho. Veja provas de que os animais são os melhores amigos dos jogadores!