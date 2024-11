Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (30) O vencedor escapa da Roça e vira o novo mandachuva da semana; Camila Moura foi vetada e já está nas mãos do público Novidades|Do R7 30/10/2024 - 00h16 (Atualizado em 30/10/2024 - 00h16 ) twitter

Não perca a disputa que vai incendiar o gigante de feno RECORD/Antonio Chahestian

O clima está mais pesado do que nunca em A Fazenda 16. Mesmo assim, a peãozada não economiza nas estratégias de jogo. A formação da sexta Roça da temporada, como de costume, foi marcada por muita argumentação, bate-boca e apontamentos. Após a tensão, todos os temidos banquinhos foram ocupados e a sede pegou fogo.

Começando os trabalhos, Zé Love tratou de se apossar do Lampião do Poder para movimentar ainda mais a competição. Ao analisar as opções, o ex-jogador escolheu ficar com o Poder da Chama Branca e presenteou Sidney Sampaio com o da Chama Laranja.

Em seguida, o Fazendeiro Gilsão não perdeu tempo e mandou Yuri Bonotto direto para o primeiro banquinho. “O jogo dele é previsível”, alegou o personal trainer. O dançarino, por sua vez, confessou que já esperava a indicação.

Começou, então, a votação cara a cara. Em peso, os peões uniram os votos e Sacha Bali recebeu nove indicações. O segundo roceiro, então, precisou puxar um dos moradores da Baia e o ator selecionou Camila Moura para o posto.

Logo depois, a peãozada esperava o Resta Um. Contudo, graças ao Poder da Chama Laranja, a dinâmica não foi tradicional. Portando o pergaminho, Sidney pôde escolher três peões como únicas opções de seleção para o Fazendeiro indicar como último roceiro.

Luana Targinno, Gui Vieira e Vanessa Carvalho foram selecionados pelo ator e Gilsão optou por mandar a empresária para o banquinho. A última roceira, então, pôde vetar um dos companheiros da Prova do Fazendeiro e escolheu mandar a historiadora direto para as mãos do público.

No final, chegou a hora de Zé Love utilizar o Poder da Chama Branca. O ex-jogador ganhou um prêmio de R$ 5 mil e ainda escolheu o Fazendeiro para presentar com a mesma quantia.

Para Sacha, Luana e Yuri, chegou a hora de se jogar no gigante de feno e lutar pela conquista do cobiçado chapéu nesta quarta (30). Quem tem a sua torcida?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

