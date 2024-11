Lucas Selfie recebe a eliminada de A Fazenda 16 na Cabine de Descompressão nesta quinta (14) Na Roça desta semana estão Flora, Gizelly e Nêssa, e a peoa menos votada deixará a disputa do reality rural Novidades|Do R7 14/11/2024 - 12h42 (Atualizado em 14/11/2024 - 12h42 ) twitter

Lucas Selfie comanda a atração nesta quinta (14) Reprodução/Instagram

Mais uma eliminação em A Fazenda 16 acontece, na noite desta quinta (14), e logo depois do anúncio do resultado da votação, a peoa menos votada para continuar no reality vai direto conversar, ao vivo, com Lucas Selfie, na Cabine de Descompressão, que terá transmissão exclusiva do PlayPlus.

No bate-papo, Flora, Gizelly ou Nêssa — peoas na Roça desta semana — vai analisar o jogo, dizer o que errou e o que acertou, e ainda palpitar sobre os rumos que a disputa dentro do reality rural vai tomar.

É o público quem escolhe quem continuará no confinamento. A votação está aberta no R7.com .

Sobre o PlayPlus

‌



PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Veja também! G4 comemora mais uma semana com o chapéu: ‘O Rancho do Fazendeiro já é a nossa segunda casa’:

