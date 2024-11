Lucas Selfie recebe o quinto eliminado de A Fazenda 16 na Cabine de Descompressão Fernando, Julia ou Luana? Um deles dará adeus ao reality e vai conversar com Lucas Selfie na atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus nesta quinta (24) Novidades|Do R7 24/10/2024 - 15h32 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta (24), tem Cabine de Descompressão com Lucas Selfie Reprodução/Instagram

Com pouco mais de um mês no ar, nesta quinta (24), A Fazenda 16 decide sua quinta Roça, quando mais um peão vai deixar a sede do programa e dar adeus ao sonho de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões.

Três competidores estão na berlinda: Julia, a mais votada pela casa; Luana, que sobrou na dinâmica do resta um; e Fernando, puxado por Julia. Gilsão, que tinha sido o indicado pelo Fazendeiro Yuri, venceu a prova na última quarta (23), ficou com o chapéu da semana, e se livrou da Roça.

E como sempre acontece nas noites de eliminação, logo depois de Adriane Galisteu anunciar quem deve deixar o reality, o peão que sair do jogo segue direto para a Cabine de Descompressão, onde terá aquela primeira conversa pós-confinamento com Lucas Selfie.

A Cabine de Descompressão é exibida com exclusividade pelo PlayPlus, o streaming da RECORD. Na atração, o ex-peão começa a se situar um pouco sobre o que aconteceu no jogo e como o público analisou sua performance na disputa.

‌



E para esquentar ainda mais a noite de eliminação, com análises do reality e de tudo o que está rolando lá em Itapecerica da Serra, antes da Cabine de Descompressão, Lucas Selfie comanda a live Aquecendo o Feno, nas redes e plataformas digitais do programa. A atração começa às 19h, sempre com convidados especiais, e esta semana, quem marca presença é o influenciador Diego Schueng e segunda eliminada desta temporada, Larissa Tomásia.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌



Conselheira rural! Reveja frases inspiradoras de Adriane Galisteu em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prontos para uma explosão de inspiração? Diretamente de A Fazenda 16, Adriane Galisteu soltou os melhores pensamentos e pérolas de Itapecerica das Chamas. Se você precisa de conselhos, frases motivacionais, ou simplesmente rir um pouco, está no lugar certo. Confira!