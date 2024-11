Lucas Selfie recebe o sexto eliminado de A Fazenda 16 na Cabine de Descompressão Nesta quinta (31), Sacha, Camila ou Yuri dará adeus para o reality rural, e a conversa com o apresentador será exibida, exclusivamente, no PlayPlus Novidades|Do R7 31/10/2024 - 12h22 (Atualizado em 31/10/2024 - 12h22 ) twitter

Nesta quinta (31), tem Cabine de Descompressão com Lucas Selfie Reprodução/Instagram

Os peões Sacha, Camila e Yuri estão na roça desta semana e um deles deixará, nesta quinta (31), a disputa de A Fazenda 16. Logo após a apresentadora Adriane Galisteu anunciar o eliminado, no programa ao vivo da TV, o ex-participante vai direto do confinamento conversar com Lucas Selfie, na Cabine de Descompressão.

O bate-papo terá transmissão exclusiva do PlayPlus, e o peão menos votado para continuar no reality, vai dizer quais erros cometeu enquanto esteve no programa, e o que deveria ter feito de diferente. Além disso, vai analisar o jogo daqui para frente.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

