Mais uma! Sacha Bali escova os dentes na sede e gera nova punição

O peão gerou a quarta punição seguida de baieiros Reprodução/PlayPlus

Os baieiros de A Fazenda 16 anteciparam a ‘black friday’ e entregaram ao público quatro punições em menos de uma semana! Nesta quarta (27), Sacha Bali usou a pia da sede para escovar os dentes. O ator acreditou que não estava quebrando as regras, pois escovou com a água da garrafinha, mas de qualquer forma, baieiros não podem usar a pia da sede. A atitude resultou em 48 horas sem gás.

Tudo começou na sexta (22) com Flor Fernandez, que usou o reservado da sede. Todos ficaram sem café e leite condensado, e a próxima reposição só acontece nesta sexta (29), ou seja, uma semana de perrengue! A Baia teve nova formação, e com isso, novas infrações!

Na segunda (25), Vanessa Carvalho esqueceu as regras e lavou as mãos na pia da sede, rendendo 48 horas sem piscina e ofurô. No dia seguinte, foi a vez de Fernando Presto, que entrou no reservado e gerou 48 horas sem água encanada! Por fim, nesta quarta, Sacha presenteou os peões com a quarta punição.

Os baieiros estão sem limites! Apesar da punição da piscina encerrar em instantes, ainda tem perrengue à vista: sem café, leite condensado, água encanada e gás.

Veja o comunicado da punição:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

