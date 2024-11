Márcia Fu arma encontro entre Gizelly Bicalho e Cauê Fantin após especulação de affair Fora do reality, advogada encontrou com o influenciador e gerou curiosidade nos fãs de A Fazenda 16. Será que vai dar namoro? Novidades|Do R7 22/11/2024 - 09h22 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sob o comando de Márcia Fu, o quadro Fuzenda recebeu os ex-peões Gizelly e Cauê Reprodução/PlayPlus

Fuzenda é sempre garantia de boas risadas minutos antes da eliminação de A Fazenda 16. Desta vez, Márcia Fu recebeu Gizelly Bicalho e não perdeu a oportunidade de cutucar a ex-peoa. No final do quadro, ainda rolou uma surpresa: Cauê Fantin apareceu. Um encontro recente entre os dois causou burburinhos sobre um possível romance entre eles.

Para não perder o costume, Fu entrevistou o público de A Fazenda 16 nas ruas e, desta vez, quis saber o que os fãs do reality estão achando das “plantas” do programa. Os fãs criticaram os peões que não aparecem no jogo e disseram que precisam sair do programa. “Qual planta precisa ser podada do game?”, perguntou Márcia. Juninho esteve entre os peões cotados a deixar o game.

No quadro VAR da Fu, a apresentadora recebeu a oitava eliminada de A Fazenda 16, Gizelly. Provocando a advogada, Márcia apresentou a entrevistada da semana como uma pessoa que “gosta de ser chamada de doutora”. Para esclarecer, a ex-peoa contou que Dom Pedro nomeou médicos e advogados como doutores. “Não estou aguentando mais”, manifestou Fu sobre o assunto.

Pegando o gancho do deboche, Salomão, o icônico pavão da Fuzenda, brincou sobre a trajetória da ex-participante no game: “Começou como um furacão e virou uma brisinha”, cutucou.

‌



Em seguida, Fu presenteou a convidada com o livro O Pequeno Príncipe. Na obra, há uma conhecida passagem do autor Antoine de Saint-Exupéry: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. Gizelly usou a frase durante uma briga com Sacha Bali e citou Maquiavel como o criador.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Márcia ainda relembrou a cena protagonizada pela ex-peoa durante uma dinâmica de apontamento, gritando que não aguentava mais Sacha e pediu que ela a ensinasse a fazer drama.

‌



Ela aproveitou para citar que Gizelly havia dito que os furacões iriam ajudá-la, mas acabou eliminada: “Errou a previsão do tempo”, brincou, caindo na gargalhada. A convidada disse que seus fãs a ajudaram, sim, ao tirarem ela do reality: “Eles me salvaram”, afirmou.

Márcia estava com a corda toda no episódio e mostrou um vídeo de Gizelly e Cauê em um momento de bastante proximidade. Após a reprodução, Cauê apareceu e Salomão entregou um buquê para o ex-peão oferecer a amiga. As rosas foram levadas por Cauê em outra oportunidade, para entregar a Alicia X, sua ex, que não aceitou.

Finalizando a chuva de cutucadas e brincadeiras, Márcia Fu quis saber se os dois vão entrar no Power Couple Brasil como casal. Gizelly foi enfática ao dizer que não. No encerramento do quadro, ela e Cauê simularam que iriam se beijar.

E aí, será que vai dar namoro?

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Tretas, alianças e deboche: reveja a trajetória de Babi Muniz em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Babi Muniz viveu a experiência em A Fazenda 16 intensamente! Ao longo do reality rural, ela fez alianças e defendeu seus amigos até o final, também buscou se posicionar e não esqueceu de se divertir para valer nas festas. Durante o trato, mostrou todo o seu carinho aos bichinhos e deixou o programa sem realizar o sonho de ser Fazendeira. Relembre a trajetória da ex-panicat no game