Márcia Fu e Anahí Rodrighero entram na trend das amigas; confira! Dupla aproveitou tempo livre nos bastidores para gravar momento descontraído e levou fãs à loucura Novidades|Do R7 12/11/2024 - 19h57 (Atualizado em 12/11/2024 - 20h04 )

Ex-peoa e ex-conquisteira se juntaram para agitar a web Reprodução/Instagram

Pensa em uma amizade explosiva? Anahí Rodrighero, participante da segunda edição de A Grande Conquista e a ex-peoa Márcia Fu, de A Fazenda 15 e, atualmente, apresentadora da RECORD mergulharam de cabeça na trend das amigas.

As duas aparecem nos bastidores do camarim da RECORD gravando “Toda amizade tem uma”, onde Any representa a amiga comportada, e Márcia, a amiga atrevida.

Nos comentários, entre muitas risadas, seguidores elogiaram as ex-participantes de reality: “Ícones”, escreveu um fã. Outra completou: “Amei vocês duas juntas”.

Kally Fonseca e Dona Geni, amigas da dupla, também marcaram presença em meio aos comentários de outros seguidores. Além disso, a própria Márcia Fu escreveu no post da amiga: “Adoro essa atrevida”.

Confira abaixo o vídeo completo:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.