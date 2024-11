Márcia Fu recebe crachá da firma e comemora em vlog especial: ‘Feliz demais’ A apresentadora de Fuzenda e da Live do Eliminado avisou os seguidores que a nova fase na RECORD está só começando e arrancou elogios de anônimos e famosos Novidades|Do R7 24/10/2024 - 19h07 (Atualizado em 24/10/2024 - 19h07 ) twitter

Márcia Fu, apresentadora da Fuzenda, recebeu seu crachá Reprodução/Instagram

É oficial: a apresentadora de Fuzenda e da Live do Eliminado de A Fazenda 16 já está com o crachá da firma! A medalhista olímpica celebrou o fato de fazer parte do time RECORD em um vlog bem divertido.

“Meu crachá da firma chegou e não tem como não passar um filme na cabeça de todos os momentos que já vivemos nessa nova fase que está só começando! Feliz demais”, escreveu a atleta. na legenda que acompanhava o vídeo.

No melhor jeito Fu de ser, sempre irreverente e icônica, ela avisou seus colegas: “Dá uma olhada nisso aqui, olha meu crachá da RECORD! Eu estou insuportável! Estou muito feliz aqui, sou muito bem tratada por todo mundo, fazendo o que gosto”, contou empolgada.

No vlog, ela também voltou até a Baia e celebrou a conquista com ninguém menos do que o cavalo Colorado, seu fiel ouvinte em A Fazenda 15. “O amor da minha vida, o meu jogador número um! Vim contar para ele [Colorado] que agora eu tenho quadro em A Fazenda!”, contou a apresentadora enquanto fazia carinho ao seu companheiro na última temporada do reality rural.

Nos comentários, ex-peoa de Cariúcha deixou uma mensagem carinhosa: “Parabéns, meu amor! Você merece”.

Quem também mandou uma mensagem foi a medalhista olímpica com Fu em 1994, Virna Dias: “Que orgulho de você, viva!”.

Os fãs não ficaram para trás! Uma internauta comentou empolgada: “Sua alegria contagia muito! E esse reconhecimento é só o começo”.

Outro seguidor rasgou elogios para a Fu: “Eu não gosto, eu amo! Super merece! Autêntica, engraçada e maravilhosa!”.

Confira a postagem:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira também: Marcia Fu vira Marcia M em Fuzenda

