Márcia Fu serve memes para o público e chá de camomila para Zé Love na Fuzenda Os fãs do reality receberam o puro suco do entretenimento em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 15/11/2024 - 12h05 (Atualizado em 15/11/2024 - 12h05 )

Curtiu o episódio de quinta (14)? Reprodução/PlayPlus

O alívio cômico da noite de eliminação serviu, literalmente, memes em A Fazenda 16! Márcia Fu virou garçonete no Fuzenda para anotar todos os pedidos do público. Além da diversão nas ruas, a apresentadora arrasou no bate-papo com Zé Love, o sétimo eliminado da temporada.

A abertura do quadro foi animada, com os passinhos de dança nada convencionais de Juninho Bill e Sacha Bali. Em seguida, Márcia partiu para o Povo Habla com direito a uniforme, bandeja e copos. Nas ruas, o público fez os pedidos e Márcia adicionou o tempero. Uma fã pediu salada, alegando que tem muita planta no reality: “Flora, Nêssa, Flor”, citou.

Enquanto servia água para brindar com a galera, Márcia derrubou todos os copos na calçada, gerando mais um meme para a internet!

A apresentadora recebeu Zé Love com piada: “Hoje o Var da Fu recebe ele, que é ex-jogador, ex-peão e estressado”. Ela alegou que o eliminado estava mais calmo por encontrar o filho e a esposa no Hora do Faro. Márcia elogiou o primogênito e detonou Zé quando ele disse que o filho era a cara do pai: “Lógico que não. Você é feio com força, para!”

‌



Para manter o ex-peão calmo, Fu serviu chá de camomila e insistia que ele bebesse tudo. Por fim, ela fez um bate-bola com Love. Enquanto ele fazia embaixadinhas, respondia às questões. Zé disse que daria um cartão vermelho para Sacha e acredita que Vanessa Carvalho deveria ir para o banco de reservas.

Na hora da despedida, eles dançaram o hit Só Love, de Claudinho & Buchecha!

‌



Assista:

Não tem como não ser "Só Love" com a nossa Queen! 🫶🏻 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/2Q2kC6hYVZ — A Fazenda (@afazendarecord) November 15, 2024

Confira o quadro na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

