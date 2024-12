MasterFU! Bastidores do Fuzenda agitam internautas: ‘A melhor’ A apresentadora postou nas redes sociais um vlog com tudo o que rola por trás das câmeras; confira Novidades|Do R7 05/12/2024 - 19h15 (Atualizado em 05/12/2024 - 19h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Fuzenda de hoje promete muitas risadas com Márcia e Fernando Presto Reprodução/Instagram

Sucesso nas telinhas de A Fazenda, a apresentadora do quadro, Fuzenda, Márcia Fu, compartilhou com seus seguidores um vlog dos bastidores da gravação que vai ao ar no programa desta quinta (5). O quadro ainda conta com a participação do icônico pavão de Márcia, e também, com o eliminado do reality na semana anterior.

No vídeo ao lado do ex-participante, Fernando Presto, a “queen” aparece assistindo VT´s em meio a conversas e risadas com o cozinheiro. “Vlog da FUzenda veio aí e a titia quer saber o que vocês esperam do quadro essa semana!”, declarou Márcia.

Fãs já estão ansiosos para assistir o que vem por aí e também não esconderam a admiração pela apresentadora nos comentários:

“MasterFu... a melhor”, escreveu uma seguidora. “Muito bom”, comentou outra.

‌



“Márcia é a melhor em todos estilos, [sou] sua fã desde o vôlei, e hoje mais ainda depois da participação em A Fazenda. Continua incrível, sensacional”, declarou uma internauta.

O figurino também não passou batido: “Ficou linda de Dólmã”, escreveu.

‌



Confira todos os detalhes do vídeo:

O quadro Fuzenda vai ao ar toda quinta-feira durante a exibição de A Fazenda, às 22:30 na RECORD.