Mergulhando em charadas! Veja como foi a vitória de Sidney Sampaio na Prova de Fogo

O peão deu um show de agilidade e raciocínio na disputa Reprodução/RECORD

A competição está a todo vapor em A Fazenda 16. Os moradores de Itapecerica da Serra estão dando tudo de si para movimentar o jogo e nesta Prova de Fogo não foi diferente. Na quarta dinâmica da temporada, os competidores testaram seus conhecimentos gerais e as habilidades de “nado” em uma piscina de bolinhas. Dessa vez, a disputa foi individual e apenas quatro peões desceram para o play.

Mediada por Adriane Galsiteu, a seleção dos participantes contou com diversas bolinhas brancas, duas vermelhas e duas amarelas. Como de costume, quem tirou a branca, ficou de fora. As coloridas, então, determinaram quem teria a chance de conquistar o Lampião do Poder e os sortudos foram: Sidney Sampaio, Julia Simoura, Flora Cruz e Sacha Bali. Por ser o Fazendeiro da semana, Zé Love não participou.

Sem ajudantes, os competidores enfrentaram o gigante de feno, cada um por si. Devidamente posicionados, os peões receberam charadas e precisaram encontrar, logo em seguida, a palavra-chave em uma piscina de bolinhas. Agilidade e raciocínio dominaram a Prova, que consistiu em um jogo de perguntas e respostas.

O desafio foi simultâneo e, a cada rodada, Galsiteu fez uma pergunta. Os peões, então, precisaram achar uma colher com a alternativa correta dentro da piscina de bolinhas, o caldeirão. Após encontrar o utensílio, bastava acionar o giroflex. Pontuava quem fosse mais rápido tanto no raciocínio, quanto na busca. Depois de cinco rodadas, ganhou quem acumulou mais acertos.

Com 38 pontos, Sidney levou a melhor e voltou para a sede com o Lampião em mãos. Na formação da Roça, que acontece nesta terça (15), o ator vai escolher entre o Poder da Chama Laranja, onde poderá remover todos os votos recebidos por um peão, e o da Chama Branca, revelado apenas no momento.

Quanto aos seus adversários na Prova, além de perder a chance de movimentar a competição, foram direto para a Baia. Novos companheiros de quarto do cavalo Colorado, Julia, Flora e Sacha escolheram, em conjunto, o quarto morador do cômodo. O consenso foi certeiro e Vanessa Carvalho ocupou a vaga.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade 1 / 8

