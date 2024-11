Metade de A Fazenda 16 concluída com sucesso! Galisteu compartilha fotos para comemorar a temporada Com o clássico boné F16, a apresentadora do reality rural mostrou bastidores do programa e recebeu uma chuva de elogios Novidades|Do R7 08/11/2024 - 13h04 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h04 ) twitter

Galisteu nos bastidores da décima sexta edição de "A Fazenda" Reprodução/Instagram

Metade da temporada de A Fazenda 16 concluída com sucesso! Para comemorar todo esse fogo no feno e o sucesso do reality rural, a apresentadora Adriane Galisteu fez uma publicação especial para registrar o momento e reforçou aos fãs: “Tem muito jogo pela frente!”

As fotos tiradas na varanda e no camarim mostram a apresentadora se preparando para a gravação do programa. Nos comentários, fãs fizeram questão de marcar presença, elogiando a apresentadora e se mostrando preparados e muito animados para essa nova fase do programa: “Gata”, comentou um admirador.

Em um comentário, um seguidor respondeu: “Linda e maravilhosa”, e outro fã completou: “Musa”.

A ex-atleta Maurren Maggi passou para deixar um comentário na foto da amiga: “A melhor Fazendeira!”. E a repórter e atriz, Adriana Bombom também comentou na publicação da apresentadora.

Confira abaixo o post:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.