Multa? Márcia Fu invade as ruas e descobre qual peão de A Fazenda avançou o sinal

Márcia Fu foi às ruas e quis saber: quem merece multa em A Fazenda 16? Reprodução/PlayPlus

Mais um episódio de Fuzenda, comandado por Márcia Fu, levou ao público descontração para a noite tensa de eliminação de A Fazenda 16. Vestida de guarda de trânsito, a apresentadora foi às ruas para saber a opinião do público sobre os últimos acontecimentos no reality rural.

“Tem gente avançando o sinal em A Fazenda, e estou aqui para saber quem vai levar multa”. Para os fãs do reality, Zé Love e Yuri Bonotto deveriam ser “penalizados”. Além deles, Fernanda Campos e Zaac também foram citados pelas desistências.

Em seguida, Márcia recebeu a última eliminada do game, Julia Simoura. No quadro VAR da Fu, a apresentadora apareceu vestida de estudante para homenagear a ex-peoa, que participou de uma novela infantil.

Julia pode rever seus momentos mais marcantes no jogo e foi convidada para um lanche com Márcia, que ofereceu pão de queijo com requeijão, com direito a passada de dedo no pote, fazendo referência ao ato de Sidney Sampaio durante o café da manhã de Sacha Bali.

Ao final do quadro, as duas cantaram “Caso do acaso”, música que Márcia vivia cantarolando durante sua temporada de A Fazenda.

O que será que Fu vai aprontar na próxima semana? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira na íntegra:

