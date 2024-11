‘Não cabe os quatro’, lamenta Fernando sobre ideia de jogar rivais na fogueira da sede Reunidos ao redor do fogo, peões soltaram o verbo sobre integrantes do G4 e brincaram sobre incendiá-los Novidades|Do R7 25/11/2024 - 21h15 (Atualizado em 25/11/2024 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A rivalidade nunca dá trégua no reality rural Reprodução/PlayPlus

Nem quando tentam relaxar, os peões de A Fazenda 16 deixam o rancor de lado. Na noite desta segunda (25), o clima esfriou em Itapecerica da Serra e a peãozada tratou de se aquecer ao redor da fogueira.

Além das chamas, os integrantes do Grupinho acenderam a discórdia e desceram a lenha no G4. Sempre com apontamentos na ponta da língua, Fernando Presto, Albert Bressan, Flora Cruz, Vanessa Carvalho e Juninho Bill não economizaram nas ironias.

Tudo começou quando o chef revelou para os aliados que estava na cozinha e ouviu Gui Vieira confessar que comete abuso de autoridade por ser o Fazendeiro da semana. “Falou que era um ditador e que iria obrigar todo mundo a fazer o que ele quisesse”, garantiu Fernando.

Indignada com a versão contada pelo amigo, Flora reprovou a atitude do ex-ator mirim. “Vergonhoso ele, um artista brasileiro, falar isso”. O chef concordou e ainda refletiu sobre o rival: “E pensar que eu quase fui amigo dele”.

‌



Contudo, o peão reconheceu as qualidades que, de início, viu em Gui e determinou dois peões como responsáveis pela suposta piora de personalidade do ex-ator mirim: “Era uma pessoa muito gentil e carinhosa no começo do jogo, parece que Sacha [Bali] e Yuri [Bonotto] fizeram a cabeça dele”.

Além disso, Fernando observou que, caso alguém resolvesse tirar satisfações sobre o suposto ocorrido, o G4 iria negar: “Vão falar que inventei e vão distorcer tudo, como sempre fazem”.

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Flora ainda relembrou um desentendimento que teve com Gui e comentou: “Briguei com ele por causa disso. Falei que ele não tem que ditar o que as pessoas vão fazer, ou não, aqui”.

Ao chegar no meio da conversa, Juninho percebeu do que se tratava o assunto e ironizou: “Vamos chamar eles para a fogueira”. Fernando aproveitou a deixa e lamentou: “Mas não cabem os quatro aqui dentro, tem que ser um de cada vez”, indicando que gostaria de colocar os rivais, literalmente, no fogo.

Vanessa não entendeu a “piada” e debochou: “Eu iria adorar Sacha, aqui do meu lado”. Porém, Flora não perdeu tempo e deixou claro para a peoa que a intenção seria colocá-los dentro da fogueira. A atriz, então, caiu na risada.

Confira um trecho:

"Sacha e Yuri fizeram a cabeça dele", Fernando critica Gui 🔥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/Ubo6hXszxP — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sonhos, profissões e histórias: descubra sete curiosidades dos peões de A Fazenda 16

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os participantes têm o dom da oratória e contam histórias muito interessantes sobre a vida. Pegue um cafezinho e sente-se para descobrir curiosidades surpreendentes sobre os peões de A Fazenda 16!