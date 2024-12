‘Não é nem tiro no pé, é um arrombo’, analisa Flora Cruz sobre atitude de Vanessa Carvalho Na intenção de se salvar da Roça, a atriz abriu o jogo do Grupinho para Sacha Bali e revoltou seus aliados; entenda Novidades|Do R7 02/12/2024 - 22h51 (Atualizado em 02/12/2024 - 22h51 ) twitter

Parece que as coisas estão cada vez mais difícies para a atriz Reprodução/PlayPlus

A competição em A Fazenda 16 está tão acirrada, que alguns peões estão se confundindo no jogo. Após uma decisão que Vanessa Carvalho tomou, alegando ser pelo bem dos seus aliados, o caldo entornou para a atriz. Em um momento que alegou estar de “cabeça quente”, Nêssa resolveu conversar sobre votos com Sacha Bali.

Não demorou para os integrante do Grupinho descobrirem e a coisa ficou feia para a peoa. Em conversa com Flora Cruz, a atriz admitiu o que fez e revoltou a designer. “Não conta para ninguém”, implorou Nêssa. Apesar de prometer fidelidade, Flora não economizou nas opiniões sobre a atitude: “Nesse ponto do jogo, isso não é nem um tiro no pé, é um arrombo”.

Ao descobrir que Nêssa contou para Sacha que alguns aliados pretendiam votar em Flor Fernandez na formação da próxima Roça, Flora desceu a lenha na peoa e, além disso, reprovou diversas posturas dela na competição. “Você abriu o pensamento do grupo para o nosso rival”, se queixou a designer.

Tentando se defender, a atriz alegou ter feito isso não apenas para se salvar dos banquinhos, mas para evitar que seus aliados fossem mandados para o julgamento do público. “Errei tentando acertar, só quis ajudar”, garantiu Nêssa.

Contudo, Flora pontuou que não se deve, em hipótese alguma, confiar em Sacha ou trocar figurinhas de jogo com o ator. “Ele é maquiavélico, qualquer informação para ele, é muito”. A designer observou, ainda, a liderança do rival no seu quarteto: “Sacha se multiplica por quatro aqui”.

Ainda revoltada com o “deslise” da aliada, Flora relembrou outras vezes que a peoa “escorregou” no jogo. “Você fica nervosa e troca os pés pelas mãos”, comentou a designer.

Durante todo o papo, Sidney Sampaio dormia na cama ao lado. Porém, Nêssa não contava que, na verdade, o ator estava acordado e ouviu grande parte da conversa. Ao despertar, o peão resolveu opinar e piorou ainda mais a situação da atriz.

“Eu queria tentar fazer uma coisa diferente, porque estou bem cansado e saturado desse jogo, mas vi que não vai rolar”, desabafou Sidney sobre a próxima votação. Flora concordou e alfinetou Nêssa: “As pessoas não sabem ficar caladas”.

Além disso, o ator deu um ultimato na aliança com a peoa. “Eu não me meto mais”, disparou Sidney sobre jogo de Nêssa. O peão opinou, ainda, que não vê mais sentido em indicar Flor para um dos banquinhos. Flora concordou e argumentou: “Votar em Flor era um voto secreto para tentar fazer diferença no jogo. Agora, esquece”.

A partir de então, a discussão foi só ladeira abaixo para o lado de Nêssa. “Faça o seu jogo do jeito que você entender, não me peça mais opinião”. A peoa não gostou do tom da conversa e sua primeira reação foi questionar o motivo de tal rompimento. “Ele não está concordando com o seu jogo”, apontou Flora.

Chocada com a postura do amigo, Nêssa não compreendeu a situação. “Fico triste porque você é a minha prioridade e a pessoa que eu mais gosto aqui”, confessou a atriz para Sidney.

Após alegar que não é perfeita e que, nem sempre, os aliados vão entrar em consenso na competição, a peoa abriu o coração para Sidney. “Você está me descartando no jogo, mas eu fui a única pessoa que disse que você era minha prioridade aqui”.

O ator negou que estaria deixando a amiga de lado e Flora tentou, mais uma vez, abrir os olhos da atriz. “Essa sua aproximação com Sacha para tentar fugir da Roça foi totalmente tiro no pé de todo mundo [do grupo]. Você abriu o nosso pensamento para ele”.

Perdendo a paciência, Sidney deixou claro: “Quero respeito em uma individualidade”. Nêssa, magoada, lamentou: “Achei que a gente era aliado”. Mesmo chateado, o ator explicou: “Não vou te prejudicar, só não vou te falar o que pretendo fazer. Quero a minha independência [na competição]. Seja responsável pelos seus atos, como vou ser pelos meus”.

Após o conflito com os aliados e, principalmente, o rompimento com Sidney, Nêssa desabou em lágrimas e se isolou no quarto.

Pelo visto, após o fim do suposto romance entre os peões, a aliança teve o mesmo destino. E agora, quais serão os próximos capítulos da história dos dois?

