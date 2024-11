‘Não é ódio, é ranço mesmo’, revela Camila Moura sobre Luana Targinno Durante a Cabine da Descompressão, Lucas Selfie fez perguntas ardidas para a eliminada de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 01/11/2024 - 13h45 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camila Moura revelou o sentimento por Luana e falou sobre objetivos no reality na 'Cabine de Descompressão' Reprodução/Instagram

Camila Moura foi eliminada de A Fazenda 16 nesta quinta (31), com 26,49%. Logo depois do anúncio de Adriane Galisteu, ao vivo na TV, ele foi direto à Cabine de Descompressão conversar com Lucas Selfie sobre o reality. O bate-papo teve transmissão exclusiva do PlayPlus, onde está disponível na íntegra.

Agora fora do jogo, a ex-peoa, admitiu ter encenado um deboche a Sacha em uma das dinâmicas do programa, apontando o jeito autoritário do participante: “O discurso seria mais ou menos aquele. Eu não ia usar opressão, mas toda vez que um erro dele era apontado, ele pressionava para a pessoa parar de falar. Mas não foi opressão, não tenho medo do Sacha, eu não andava sozinha na casa com medo dele, era tudo deboche e uma péssima atuação”.

Quando Camila foi questionada por Selfie o que sentia pela peoa Luana, ela respondeu: “Ranço. Não é ódio, é ranço mesmo”. E também falou dos embates que travou com outras pessoas da casa pelo direito das mulheres: “Eu preferi, e prefiro ainda, pecar pelo excesso do que não me pronunciar em relação a coisas que mulheres sofrem”.

Camila ficou conhecida nacionalmente após terminar seu casamento com Lucas Buda, enquanto ele estava confinado em outro reality show. Mas, em A Fazenda, ela queria se apresentar ao público e mostrar quem é.

‌



“Eu entrei porque queria que as pessoas me conhecessem mesmo, sem terceiros me apresentando. Tentei ser genuinamente eu. Então, espero que a Camila Moura tenha aparecido, não a ex de alguém, não a professora. Me apresentar era meu objetivo número 2. O número um era o prêmio”.

Sobre o jogo, Selfie questionou Camila sobre ela ter aparecido pouco. “Sei que parece clichê, mas é muito complexo você não ter todas as imagens e informações. Então, é ‘pisar em ovos’ o tempo todo. Sou uma pessoa muito contida, é da minha natureza. Penso antes de agir e sou muito centrada. Dá um pouquinho de medo ficar numa casa que você não tem ninguém. Eu tinha muito medo de me isolar”.

Entrevista completa

Assista à Cabine de Descompressão, com Camila Moura, na íntegra, no PlayPlus e continue ligado em A Fazenda 16, que vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Veja também a retrospectiva de Camila Moura em A Fazenda:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Camila Moura disse adeus para A Fazenda 16! A historiadora entrou com a alcunha de ex-esposa e saiu com a célebre designação de ex-peoa. No reality, ela fez amizades, participou de tretas, levantou pautas, recalculou rota e caiu no julgamento do público. Relembre a passagem de Camila!