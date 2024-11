‘Não me arrependo’, diz Camila Moura sobre fim de aliança com Sacha Bali A sexta eliminada de A Fazenda 16 conversou com Lucas Selfie e Márcia Fu sobre sua participação no reality Novidades|Do R7 02/11/2024 - 00h21 (Atualizado em 02/11/2024 - 00h21 ) twitter

Lucas Selfie e Márcia Fu recebem Camila Moura na Live do Eliminado Reprodução/YouTube

Na noite desta sexta-feira (1º), a Live do Eliminado recebeu Camila Moura. Lucas Selfie e Márcia Fu conversaram com a sexta eliminada de A Fazenda 16 sobre estratégias, visão de jogo e amizades.

A ex-peoa enfrentou a Roça contra Sacha Bali e Yuri Bonotto, perdendo a preferência do público. Márcia Fu perguntou a Camila se ela esperava esse resultado e em tom de brincadeira, ela respondeu que sim, que “foi coagida pelo público”. Ela ainda disse que por ter dois amigos na eliminação, não tinhas esperanças de continuar no jogo.

Selfie aproveitou para saber como a ex-participante encarou a porcentagem de votos que recebeu (25,49%). “Achei considerável. Podia ser pior”, observou. Lucas lembrou que Cauê Fantin e Suelen Gervásio saíram com porcentagens bem inferiores.

Sobre a repercussão da participação de Camila no reality rural, o quadro Dois reais ou um post misterioso repercutiu opiniões. Rico Melquiades, participante de A Fazenda 13 publicou em suas redes sociais a frase “desculpa, Buda”, se referindo ao fato de já ter criticado o ex-marido de Camila. A historiadora se posicionou: “Jogo é jogo, caráter é caráter. Posso ter feito um péssimo jogo, mas saí com caráter ilibado”.

Uma postagem de Raquel Brito também foi exibida. “Não soltei a mão da Camila, mas não concordo de estar em um grupo que não gosto”. A ex-peoa comentou o quanto gosta da ex-colega de confinamento e disse entender sua posição.

Em seguida, um VT sobre como Camila foi parar nos temidos banquinhos deu o que falar. ”A Roça era óbvia; não houve surpresa”, contou a ex-participante. Eles também relembraram o deboche de Camila durante a formação de Roça: “Gostei da atuação, mas foi em cima da hora. Deveria ter feito antes”, opinou Selfie.

Fu quis saber qual o plano da historiadora, ao bolar essa ideia. Camila disse que era apenas tirar sarro de Luana, mas que fracassou.

JOGO

O apresentador do programa questionou a ex-peoa sobre quem ela era dentro do jogo. De acordo com ele, não deu para desvendar a jogadora por ter sido uma participante enigmática. Segundo a historiadora, sua personalidade tem muitas facetas, mas que sempre foi verdadeira. “Tive momentos de estratégia, lógica, debochada e calma”, relembrou.

Entretanto, Camila acredita que deveria ter sido mais firme em relação às suas posições. Ela também disse que se deixou levar pelos sentimentos e por uma visão errada do jogo.

Após sair do confinamento, ela ainda disse que apesar de não ter muitas informações, acredita que os integrantes do G4 sejam os favoritos. Márcia indagou Camila sobre as brigas com Sacha: “Você não acha que isso fortaleceu ele?” A ex-participante do reality rural disse que sim, porém se sentia incomodada com o peão, como o fato de ele ser implicante.

Ainda no mesmo tema, no quadro De mala e Cuia, um telespectador perguntou se o Grupinho não considerava que tantos atritos com Sacha fariam ele crescer perante o público. Camila afirmou que imaginavam isso e tentavam ignorar o ator, mas por ele entrar em tantas brigas ficava difícil não haver embates.

Selfie puxou o gancho querendo saber se ela considera que pesaram a mão após a acusação de agressão, já que mesmo com o posicionamento do programa sobre o ocorrido, continuaram criminalizando Sacha. “Sim, agora eu vejo isso. Inclusive me coloco no lugar dele com relação a tudo isso. Sinto muitíssimo pela situação”, respondeu.

De todo modo, Camila disse não se arrepender de não ter permanecido aliada do peão, por considerá-lo “chato”: “Não me arrependo”, enfatizou.

PREDA DO PEÃO

Ao final do programa, o momento que é pura emoção. Camila foi presenteada com as coleiras de seus dois cachorros e, em seguida, assistiu ao vídeo das amigas dizendo que a apoiam e estão orgulhosas por ela ter sido quem ela é durante o game. “Estamos te esperando”, disseram. Camila se emocionou com a lembrança de seus fiéis companheiros e com as falas das amigas, se sentindo aliviada por saber que ela não traiu sua essência.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

