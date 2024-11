‘Não vem fazer VT comigo’, avisa Flor durante discussão com Gizelly As peoas brigaram após a apresentadora duvidar da lesão da advogada Novidades|Do R7 14/11/2024 - 13h36 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h36 ) twitter

Flor desconfia de Gizelly e peoas discutem Reprodução/PlayPlus

Durante a madrugada desta quinta-feira (14), Flor Fernandez e Vanessa Carvalho conversavam, quando a apresentadora comentou sobre o estado de saúde de Gizelly Bicalho, que alega ter deslocado o ombro e estar sentindo fortes dores no local. “Não tem como você, com dor, fazer aqueles movimentos”, disse a apresentadora.

“O médico daria uma tipoia se fosse necessário”, acrescentou Flor. A desconfiança surgiu após a Roça, durante o pedido de votos ao público. Os peões repararam na movimentação do ombro de Gizelly e acreditam que a peoa esteja mentindo.

O G4 também não deixou passar a rápida recuperação. De acordo com Yuri Bonotto, a advogada está fazendo “papelão por cima de papelão”. Ele disse ainda que ela deveria, pelo menos, manter o personagem. Gui Vieira emendou dizendo que ao pedir os votos, Gizelly se empolgou tanto que “esqueceu do personagem”.

O assunto está rendendo na sede e logo pela manhã Flor e Gizelly discutiram feio. A apresentadora disse que desconfiou da advogada, que não gostou nada do comentário. Ela tentou comprovar a lesão dizendo sobre as idas ao médico, mas Flor rebateu observando que, se ela realmente estivesse machucada, a equipe médica do programa teria colocado tipoia na peoa.

As duas trocaram farpas durante a treta: “Mentirosa e fofoqueira”, gritou Gizelly para Flor, que em seguida alertou a advogada: “Não vem fazer VT comigo”, retrucou a apresentadora.

Após o bate-boca, Albert Bressan foi aconselhar a amiga. Ele acredita que ela está se expondo muito e de forma desnecessária: “É muito assunto envolvendo seu nome”, comentou. E acrescentou que estava dando esse toque porque gosta dela. O marido de Adryana Ribeiro também lembrou que essa semana tem eliminação e muita coisa pode acontecer. Isso pode prejudicá-la. “Cada um quer ser mais que o outro e você está no palco”.

Será que o assunto vai continuar rendendo entre os peões? Para saber, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

