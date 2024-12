No Rancho do Fazendeiro, Grupinho monta estratégia para a Roça e detona Sacha Bali Ao lado de Gilsão, Juninho Bill, Sidney Sampaio e Vanessa Carvalho planejaram ter pelo menos três integrantes do G4 na formação da Roça Novidades|Do R7 08/12/2024 - 13h32 (Atualizado em 08/12/2024 - 13h32 ) twitter

No Rancho do Fazendeiro, Grupinho mira em Sacha e largam dardos em foto do rival Reprodução/PlayPlus

Após semanas seguidas do G4 dominando o Rancho do Fazendeiro, o Grupinho pode usufruir do espaço VIP da sede. Conversas sobre a formação de Roça, estratégias e o tradicional tiro ao alvo marcaram a tarde do Fazendeiro Gilsão, Juninho Bill, Sidney Sampaio e Vanessa Carvalho.

Assim que entraram no Rancho, o assunto entre os quatro foi a próxima Roça. Juninho acredita que um dos integrantes do G4 ocuparão o primeiro e o segundo banquinho da berlinda e, assim, puxarão Abert Bressan, caso este esteja na Baia. Sua análise destaca que desta forma, o peão iniciará o Resta Um pela Flor Fernandez, que salvará o Grupinho, sobrando mais um integrante do G4, totalizando três deles na Roça. “O ruim é que vão vetar o Albert da Prova do Fazendeiro, mas pelo menos são três deles na berlinda”, analisou Gilsão.

Ao que tudo indica, os rivais de Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto também querem Albert na Baia. “Juninho, se você parar na Baia, escolhe o Albert. Ele não é nosso aliado e vão puxar ele para a Roça”, indicou Vanessa.

Apesar das estratégias e análises de possibilidades para a formação de quem sentará nos temidos banquinhos, a indicação do Fazendeiro ainda não está clara. Gilsão tem estudado as opções, principalmente depois que Flor comunicou que votará com o Grupinho. “Flor disse que vai votar com a gente”, avisou Nêssa.

Dando um tempo nos planos e análises de votação da próxima terça-feira (10), os peões jogaram o tradicional jogo de dardos mirando nos adversários. Sacha foi o escolhido e os peões detonaram o ator sem piedade. Ironicamente, ainda comentaram: “Isso é muito amor”.

Quer saber como será a próxima formação de Roça e quem terá o benefício do Rancho do Fazendeiro? A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Verdades na roda de samba! Festa de A Fazenda é marcada por sabatina, estratégia e revolta

