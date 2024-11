No Rancho do Fazendeiro, Yuri Bonotto define indicação à Roça e detona rivais com os aliados Os peões selecionados pelo dono do chapéu aproveitaram um banquete regado de estratégias de jogo e muitas opiniões; confira Novidades|Do R7 20/10/2024 - 15h13 (Atualizado em 20/10/2024 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os competidores não economizaram nos daros e colecionaram alvos Reprodução/PlayPlus

Mais um grupo seleto de peões aproveitou as regalias do Rancho do Fazendeiro. Mandachuva da semana, Yuri Bonotto convidou três aliados para a área vip de A Fazenda 16 e, dessa vez, Flora Cruz, Gui Vieira e Sacha Bali foram os sortudos. Além do banquete de dar água na boca, a passagem da peãozada no espaço exclusivo contou com muita diversão e estratégias de jogo.

A refeição começou e de entrada Sacha serviu conselhos para a formação da próxima Roça da temporada. “Acho que Babi [Muniz] seria a opção de voto mais inteligente do grupo, é a mais planta”. Yuri concordou, mas considerou outra ideia: “Estava a fim de botar ela ou Gilsão”.

O dono do chapéu ainda explicou sua indicação no personal trainer relembrando a última treta generalizada da sede: “Veio para cima de mim e me peitou sem motivo”. Flora participou e opinou: “Acho que você tem que botar ele [na Roça]”.

Apesar de manter uma boa relação com o Gilsão, a designer confessou o motivo da sua opinião: “Sempre foi muito respeitoso comigo, mas confesso que na última briga, me surpreendeu negativamente. Ele estava separando [a treta], do nada lembrou que precisava aparecer no game e começou a gritar”.

‌



Sacha comentou, também, que muitos integrantes do Grupinho não se destacam na competição. “A galera não está aparecendo nada. Sidney [Sampaio] chega uma hora que quer mostrar que tem posicionamento e fala alto”, observou o ator.

Flora, então, compartilhou uma opinião que tem em comum com algumas peoas sobre Sidney: “Acho que tem um favoritismo lá fora”. Sacha discordou e Yuri adicionou: “Acho ele muito incoerente e estranho”.

‌



De prato principal, o Fazendeiro entregou uma decisão direto do forno. Yuri garantiu que vai indicar Gilsão à Roça, na expectativa que um dos seus maiores rivais na competição deixe o reality.

Olha só:

‌



"Eu acho coerente com o seu jogo ir no Gilsão", diz Flora sobre o voto do Fazendeiro Yuri 👀



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HTEFN pic.twitter.com/t6cpyqljSQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2024

Em seguida, chegou a vez de Zaac virar assunto. Os peões criticaram o cantor e comentaram que ele passou dos limites. Gui relembrou o embate caloroso que tiveram na última semana e determinou: “Ele está em um estado que não sabe mais o que é certo ou errado”. Sacha insistiu na sua visão sobre o rival e afirmou: “Não tem opinião própria”.

Não demorou muito e Vanessa Carvalho também entrou e pauta. “Vi que ela não era boba quando, depois do apontamento, falou que demos 40 minutos de tela para ela”, revelou Flora. Gui não ficou de fora das opiniões e disparou: “Não estou suportando ela. Quando chega, saio de perto”.

Se liga:

Os peões conversam sobre Vanessa no Rancho do Fazendeiro e Gui dispara: "Eu não estou suportando ela" 😬



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004QjCq pic.twitter.com/Bjwja1TLAc — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2024

Depois, foi a hora da sobremesa e os peões provaram o doce sabor de atirar dardos na foto dos adversários. Zé Love foi o primeiro alvo. “Vamos no Zé Lúcifer, chato e baixo”, ironizou Yuri.

Nêssa também levou dardos e Flora disparou ao atirar: “Falsa, leva e traz, mau-caráter, joga sujo, imunda”. Sacha não deixou barato e seguiu: “Sonsa, dissimulada, medrosa e está com muita marra”.

O próximo foi Zaac e, ao mirar no rival, Gui afirmou: “Sem discurso. Não sabe falar mais de dez palavras [sozinho], repete tudo”. Yuri completou a fala do amigo sobre o cantor: “Sem posicionamento, ajudante de Papai Noel”. Sacha aproveitou e brincou com uma analogia de raças de cachorro: “Chihuahua disfarçado de Pitbull”.

Gilsão entrou na mira e o Fazendeiro não economizou nas ofensas. “Esse aqui é um dos piores da casa. Planta, enraivado, mascarado, babaca e bobão”, afirmou o dançarino.

O último a ser atingido pelos xingamentos dos peões foi Sidney. Sacha extravasou a raiva no rival: “Planta, fraco, mentiroso, envenenado. Está fazendo um personagem, falso galã”. No final, o ator ainda ironizou a acusação que recebeu do oponente na formação da última Roça: “Piscadinha para você”.

Eita, parece que a peãozada não cansa de acumular rivalidades entre os grupos.

Confira esse momento:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reviravolta, madrugada caótica e aniversário: veja o resumão da semana A Fazenda 16

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Fazenda 16 mostra que é para os fortes! O reality completou um mês na última semana com um show de reviravoltas, tretas e deboche. Itapecerica das Chamas incendiou e desta vez Vanessa Carvalho estava no centro da discórdia ao ser acusada de fazer jogo duplo para se salvar da Baia. Confira o resumão! Reprodução/PlayPlus