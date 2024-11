Nova aliança? Albert e Flor detonam postura de peões do Grupinho e empresário avisa: ‘Eu vou metralhar!’ A peoa revelou que a partir de agora, Bressan é sua prioridade em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 06/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h30 ) twitter

A apresentadora caiu no choro durante conversa com o amigo Reprodução/PlayPlus

O tempo fechou em Itapecerica das Chamas! Após tensão na sétima votação de A Fazenda 16, Albert Bressan e Flor Fernandez dão indícios de que a aliança com o Grupinho, agora Grupão, foi rachada. Em conversa na Casa da Árvore, o empresário despejou críticas aos ex-aliados e a peoa caiu no choro.

Há alguns dias os laços do Grupinho já se mostravam frágeis. Vanessa Carvalho tretou com Flor. Babi Muniz apontou incoerências da apresentadora em dinâmica, e Albert levou uma resposta atravessada de Zé Love durante treta.

O caldo entornou de vez na formação da sétima Roça. Juninho Bill deu o Poder da Chama Branca para Sidney Sampaio, e o ator teve que trocar todos os peões da Baia por outros da sede. Ele escolheu Gui Vieira, Flor, Albert e Zé Love. A jogada foi vista pelo empresário e pela apresentadora como traição. Flor acabou sendo puxada por Sacha Bali para o terceiro banquinho.

Na manhã desta quarta (6), Albert desabafou com Flor: “Foi uma facada, ele era meu pódio”, disse sobre Sidney. Eles não estão mais conversando, e o empresário está com sangue nos olhos: “Me apunhalou pelas costas!”

Segundo Albert, o ator era a pessoa com quem ele mais conversava, o número um em sua lista de prioridades. Depois da atitude do aliado, ele mudou a forma de pensar: “Não vou deixar ninguém jogar o meu privilégio de estar aqui pela mediocridade do outro. [...] Eu vou metralhar!”

De fato, ele já começou a ajustar a mira. Albert chamou Gui Vieira para conversar e revelou que Gizelly Bicalho pretendia votar no rapaz. No bate-papo, ele deixou claro que é peça solta no jogo, mas não está para brincadeira: “Eu quero desmascarar um por um aqui que mente e faz jogo duplo.” Além de alertar o ator, adicionou uma opinião que agradou Gui: “A Gizelly tem mais maldade que a Luana.”

Veja:

Flor também desabafou sobre os últimos acontecimentos. Em conversa com Flora Cruz, ela apontou: “Agora eu voto em um dos nossos, em um que era do meu grupo. Não sei quem, se voto na Babi ou no Sidney, porque ele quebrou uma hegemonia. O Zé pregava isso, você salva primeiro quem está próximo a você!”

Já com Albert, ela abriu o coração e confessou que estava muito triste com os ex-aliados. Albert disse que ela tem um coração muito puro, e que nunca concordou com a forma como o Grupinho tratava a amiga: “Qualquer um que chegou no grupo, vale mais do que quem é fiel. [...] Se preserva, porque eles são cruéis” Flor concordou, e avisou que a partir de agora, o empresário é sua prioridade.

Eles despejaram críticas ao comportamento de Zé nas tretas e analisaram o Grupinho. Será que vem aí uma nova aliança?

Confira:

"Tem um monte de gente ali que é parasita, não agrega em nada", dispara Albert sobre o grupo do Zé Love 😬



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/uN2ntFHGhW — A Fazenda (@afazendarecord) November 6, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carinho! Veja provas de que os animais são os melhores amigos dos peões:

Aos poucos, os peões foram ganhando o coraçãozinho dos animais de A Fazenda 16! No início do reality, os bichos ficavam desconfiados, mas agora adoram passar momentos perto dos participantes e recebem muito carinho. Veja provas de que os animais são os melhores amigos dos jogadores!