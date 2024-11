Novo casal na área? Nêssa marca território e se aproxima de Sidney em A Fazenda 16 A peoa pediu conselhos amorosos aos amigos, que deram forças para que ela avançasse nas investidas Novidades|Do R7 20/11/2024 - 17h27 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h27 ) twitter

Será que o romance rola até o fim do reality? Reprodução/PlayPlus

Vanessa Carvalho nunca fez questão de esconder o crush que tem em Sidney Sampaio, mas de uns dias para cá, a atriz tem se mostrado cada vez mais interessada no peão. Além de soltar brincadeiras e indiretas para o ator, Nêssa pediu conselhos amorosos para os amigos e até marcou o território para impedir que uma possível rival atrapalhe seus planos de amor em A Fazenda 16!

Logo no início do reality, Nêssa mostrou interesse pelo amigo e eles até receberam apoio do Grupinho. Raquel Brito também tentou fazer o meio de campo para o casal acontecer, mas Sidney não se mostrou disposto.

Com dois meses de confinamento, e muitas eliminações, Vanessa e o ator se aproximaram mais e a amizade cresceu. Então a atriz está tentando a sorte novamente. Além de brincar, pedindo massagens e sentando próxima de Sidney nos bate-papos em grupo, ela também está coletando conselhos amorosos.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Primeiro foi com Flor Fernandez, que deu forças para que a amiga insistisse em um romance com o peão. Depois com Gizelly Bicalho, querendo saber se a advogada tinha interesse no ator.

‌



Em seguida, Nêssa pediu a opinião de Fernando Presto. Ele disse: “Pode ser que isso não se conclua aqui dentro. [...] Ele não quer, mas também não te corta totalmente, fica brincando de edredom, fala que vai te ver lá fora”.

A peoa insistiu: “Então você acha que ele tem interesse?” E Fer respondeu positivamente. Por outro lado, Babi Muniz não deu corda: “Fico indecisa, parece que é ‘não quero, não quero!”

‌



Quando a atriz estava na Roça, fez questão de se despedir do crush, caso fosse eliminada. Ela abraçou o ator e soltou: “Tenho um carinho gigante por você, vejo que tem um coração enorme. Você é uma pessoa que só de estar perto, já sinto uma paz!”

Apesar de não apoiar a amiga nas investidas, a ex-panicat joga Nêssa nas brincadeiras. Nesta quarta (20), ela viu que Sidney e Flora estavam tomando banho na Baia e disparou: “Amiga, a Flora falou assim, ‘vem Sidney, quer que te dê um banho?” A atriz jogou o pano de prato na cozinha e correu para ‘tirar satisfações’: “Vocês estão tomando banho juntos, é?” E gargalhou depois.

Será que Sidney vai se render à admiradora?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‘Virou um hospício’: veja o que rolou na sede de A Fazenda 16 após a formação da Roça

