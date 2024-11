Novo grupo? Suelen sugere nome diferenciado para aliança entre as peoas O Grupão está com os dias contados, um time feminino foi criado pelas participantes em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 16/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h48 ) twitter

Um time composto só por mulheres vem aí! Antonio Chahestian/RECORD

Se os grupos começaram a ruir em A Fazenda 16, o melhor é seguir jogando sozinho? As peoas acreditam que não, e brincaram sobre a possibilidade de sair do Grupão e fundar o “Aliadas”, time formado por Suelen Gervásio, Flora Cruz, Luana Targinno, Gizelly Bicalho, Camila Moura e Julia Simoura.

Em conversa na varanda, as meninas comentavam sobre as diversas personalidades dos peões no reality. Luana questionou: “Entende como seria chato o programa se todas as pessoas fossem parecidas?” Elas comentaram que aprendem diariamente com as amizades que fizeram na sede: “Somos um grupo de seis mulheres agora, seis que pensam diferente”, disse Flora.

Suelen teve uma ideia: “Vamos mudar o nome desse grupo e colocar ‘aliadas’?” As peoas se divertiram com a possibilidade e não parara por aí: “House six”, disparou Flora, brincando com inglês. Elas reafirmaram a amizade com promessas de ajuda e empoderamento. Luana lembrou: “Fiquei chocada quando passei a semana chorando e todas vocês vieram falar comigo. Julia, que tinha todos os motivos [para não ir], me deu um abraço e disse que eu era bem-vinda a me aproximar de vocês.”

Será que esse time feminino vai vingar?

Assista:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Entretenimento puro! Relembre tudo o que rolou no primeiro mês de A Fazenda 16:

A Fazenda 16 proporcionou um mês recheado de fogo no feno, puro suco de entretenimento e tortas de climão! A temporada começou com o pé direito, servindo tudo o que o público ama no reality rural. Veja os números dos primeiros 30 dias!