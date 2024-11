Novos moradores! Peões caem de amores com o nascimento de filhotes em A Fazenda 16 Os pequenos marrecos viraram as estrelas da sede na manhã desta quarta (20) Novidades|Do R7 20/11/2024 - 11h36 (Atualizado em 20/11/2024 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alerta de fofura: os filhotinhos encantaram os peões Reprodução/PlayPlus

O amor entre os peões e os animais de A Fazenda 16 é inegável, os bichinhos são a parte leve do dia a dia no confinamento e sempre rendem bons momentos ao lado dos jogadores. Recentemente, os ovos da mamãe marreco eram assunto em todos os cantos da sede. Nesta quarta (20), os filhotinhos finalmente chocaram e conheceram os titios e titias humanos.

Gui Vieira e Sacha Bali foram um dos primeiros a verem os bebês. Eles observaram os animais pela grade da oficina, a fim de não os perturbar: “Vem, Sacha, vem ver a cena maravilhosa. Rápido, meu rei, isso aqui não se vê todo dia, é alegria!” Eles ficaram encantados com os novos moradores! “Vou levar um para casa”, brincou Gui.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Fernando Presto está no trato das aves e tomou todo o cuidado para não incomodar a mamãe e os filhotes, tomando precauções, inclusive, para que eles não se machucassem com as ferramentas de limpeza. Por sorte, é o dia do câmera-trato, Juninho Bill, filmar as aves! O cantor está fazendo uma verdadeira cobertura jornalística na live do Kwai.

Nêssa Carvalho e Babi Muniz também foram visitar os bichinhos. A ex-panicat se emocionou: “Dá vontade de pegar no colo, queria pegar um e cheirar. Estava ansiosa, vinha aqui todos os dias ver!”

‌



Alguma dúvida de que os peões já se sentem titios e titias dos marrequinhos?

Assista :

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Primeiro banquinho! Relembre todas as indicações dos Fazendeiros no reality rural:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Além da coroa caipira na cabeça, ida ao Rancho do Fazendeiro com amigos para desfrutar mimo, delegação e a imunidade na semana, a regalia mais importante para os mandachuvas de A Fazenda 16 é a indicação na formação da Roça! O momento é um deleite para os Fazendeiros, que colocam um rival com o pezinho na berlinda. Relembre todos os votos da temporada!