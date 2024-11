‘O que vocês acham de mim, pouco me importa’, afirma Vanessa em discussão com os companheiros de Baia Antes de dormir, os peões resolveram lavar roupa suja e sobrou para Colorado ter que aguentar Novidades|Do R7 15/10/2024 - 10h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h29 ) twitter

Toda hora é hora de treta para a peãozada Reprodução/PlayPlus

A semana já começou agitada em A Fazenda 16. A dinâmica de apontamento que foi ao ar na segunda (14), trouxe à tona tretas antigas e também rendeu muitas novas, que parecem estar só começando. Itapecerica das Chamas não para de pegar fogo e à noite nem o cavalo Colorado teve paz no seu próprio dormitório.

Temendo cair na Baia, Vanessa Carvalho se viu sem saída e resolveu apelar para as estratégias com os peões que estavam prestes a enfrentar a Prova de Fogo. Suas atitudes não foram bem vistas e a peoa acabou desagradando todos os lados da sede, se tornando alvo tanto do Grupão como do Grupinho.

No final, o tiro saiu pela culatra e ela foi selecionada por Flora Cruz, Julia Simoura e Sacha Bali para ocupar a quarta cama do cômodo indesejado. O climão foi instaurado com sucesso e, na segunda noite juntos, os companheiros de quarto se desentenderam e rolou um atrito. A influenciadora já começou chateando Flora quado escolheu a cama que a designer pretendia dormir. Bastou, então, uma faísca acender para a treta explodir.

Além de ocupar um dos colchões mais distantes do cavalo, Nêssa recusou a proposta do revesamento das posições ao longo da semana, despertando ainda mais a fúria da nova rival. Enquanto Flora desabafava com Julia sobre a situação, o assunto da conversa chegou e disparou: “Quer falar? Fala na cara”. A designer garantiu que não tinha medo de confrontar a peoa e aconselhou: “Não entra em uma [briga] comigo, vai se atrasar”.

A confusão começou e Nêssa relembrou os apontamentos que recebeu da oponente. “Fala que eu não faço nada na casa, agora que não vou fazer mesmo”. Flora reprovou a atitude e garantiu: “Só vai te colocar no lugar que já está”. Além disso, a peoa utilizou o argumento da reaproximação da influenciadora com o Grupinho e observou: “Já se envenenou com o pessoal”.

O bate-boca continuou e a influenciadora fez um desabafo sobre as últimas situações que passou no reality: “Estou cansada. Toda hora vocês falam do meu jeito, que tenho que mudar. Fiquei uma hora chorando, desesperada. Se quiser me colocar na Roça, coloque, porque quem decide é o público”. Depois disso, os outros dois peões presentes resolveram intervir na discussão, que estava longe de acabar.

Sacha questionou as atitudes da peoa e as classificou como contraditórias, já que ela o pediu para ser livrada da Baia após ter votado nele na última Roça. Julia, por sua vez, enfatizou que confiança se conquista e relembrou que, ao entrar no Grupão, Nêssa concordou em votar nos integrantes do Grupinho. A peoa negou e insistiu nos seus ideais individuais da competição.

“Minha estratégia foi evitar conflitos, aguentar calada várias coisas e ser uma pessoa de fácil convivência”, revelou. A atriz, então, sugeriu que a ex-aliada fez um jogo duplo. Cansada de se explicar, Nêssa colocou um ponto final na discussão: “Não fiz jogo duplo e o que vocês acham de mim, pouco me importa”.

Eita, de qual lado será que Colorado ficou?

Confira o momento:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

