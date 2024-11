‘O Sacha é um personagem ali dentro’, dispara Zé Love na Cabine de Descompressão O sétimo eliminado de A Fazenda 16 admitiu que o rival está tendo um jogo mais eficaz Novidades|Do R7 08/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé hablou sobre os adversários do reality Reprodução/PlayPlus

A noite de quinta (7) foi de eliminação, muita treta e surpresa em A Fazenda 16. Dessa vez, quem deu adeus ao jogo, e ao sonho de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões, foi Zé Love. O ex-jogador estava na Roça junto com Gui Vieira e Flor Fernandez, que se deram melhor e ganharam do público a chance de voltarem para sede e seguirem na disputa.

Considerado um dos protagonistas desta edição do reality, Love deixou o programa com 30,02% dos votos, maior porcentagem que um eliminado já teve até agora. A sétima Roça, aliás, teve recorde de votação.

E logo depois de ser anunciado como o perdedor da vez, Zé Love foi para a Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus. O ex-jogador se mostrou bastante tranquilo durante a entrevista conduzida por Lucas Selfie.

“Entreguei entretenimento, passei do ponto algumas vezes, sei que passei, mas é isso! Sou assim lá fora, e falei que não ia ser um personagem aqui dentro. Acertei, errei, gritei, e é assim”, disse o ex-peão.

‌



Uma das maiores rivalidades, e embates, desta edição de A Fazenda, aconteceu justamente entre Zé Love e Sacha, e o eliminado falou sobre o que acha do adversário. “O Sacha foi um cara que não comprei desde o começo, desde o primeiro dia, não desceu mesmo, para mim é um cara que é escroto com tudo”.

Love também afirmou que o rival exerce muito bem seu lado de ator dentro do jogo. “O Sacha é um personagem ali dentro, infelizmente as pessoas aqui fora não estão vendo isso, mas ele veio pronto para isso. Criou um personagem e está vivendo o personagem ali dentro”, disparou o ex-peão, ressaltando, ainda, que apesar de tudo, o jogo do adversário parece ser eficaz. “Se eu estou aqui fora, ele está jogando melhor do que eu!”

‌



Durante a entrevista, Zé Love falou que se sentiu muito mal ao ser atacado e chamado de agressor, contou sobre a formação de seu grupo e confessou que ficou vulnerável a partir do momento que falaram sobre seu filho. “Fiquei totalmente vulnerável, porque meu filho é o amor da minha vida, mato e morro por ele. Então, a partir do momento que fala de um filho, aí minha reação já não condiz mais comigo, entende? Já vou ser uma pessoa que não sou”, pontua.

A entrevista completa de Zé Love na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as demais edições da atração com os eliminados da temporada.

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Fim de uma era! Confira a reação dos peões com a eliminação de Zé Love em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais uma eliminação bombástica explodiu a sede de A Fazenda 16. Ao disputar a preferência do púlico na Roça com Gui Vieira e Flor Fernandez, Zé Love voltou para a cidade grande e a saída do ex-jogador mudou os rumos do reality como nunca. Pela reação de Adriane Galisteu, dá para ver que a notícia agitou a peãozada e, como a apresentadora bem disse: "A partir de agora, é outro game". Se liga no mix de emoções que os peões viveram na madrugada desta sexta (8)!