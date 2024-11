Óculos de Gizelly Bicalho vira motivo de guerra entre Sacha e peões do Grupinho em A Fazenda 16 O ator pegou o acessório da advogada para usar no dia a dia, mas Fernando Presto e Nêssa não curtiram a atitude Novidades|Do R7 19/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h31 ) twitter

Óculos de Gizelly Bicalho causa conflitos entre peões Reprodução/PlayPlus

Afinal de contas, os objetos esquecidos pelos eliminados de A Fazenda 16 pertencem a quem? Gizelly Bicalho saiu do jogo e deixou na sede um óculos-de-sol rosa, Sacha Bali pegou o acessório, usou uma vez e guardou em suas coisas. Fernando Presto e Vanessa Carvalho acharam a atitude terrível e recuperaram o objeto, escondendo do ator. O ator percebeu que os óculos não estão mais em seu baú, o climão foi instalado!

Após eliminação de Gizelly, Sacha usou o acessório para fazer o trato dos animais e até mandou um recadinho para a inimiga: “Gizelly, assiste aí no PlayPlus!” Os amigos da ex-peoa notaram e ficaram de queixo caído com a atitude afrontosa. Albert Bressan chegou a criticar o ocorrido durante a atividade de apontamento: “Está desfilando como se fosse troféu”. O ator desdenhou: “Uso mesmo, qual é o problema?”

Na segunda (18), Vanessa teve a ideia de pegar o objeto no baú de Sacha e esconder. Rapidamente, ela encontrou os óculos e Babi Muniz disse: “Dá para o Fernando. Guarda ali nas coisas dele!” O chef chegou no quarto, recebeu o objeto e guardou no vão entre seu colchão e a cama.

Nesta terça, Sacha notou que os óculos sumiram do seu baú e soltou indiretas no quarto. Fernando esperou ele sair e contou aos amigos: “Ele é tão bobo que cometeu um crime em rede nacional!”

E aí, qual é sua opinião sobre o assunto?

Relembre o momento em que Vanessa pega os óculos:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Faroeste em chamas! Fuga, gritaria, choro e dedo na cara incendeiam a sede de A Fazenda 16:

