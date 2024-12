Papo imperdível! Eliminado desta quinta (5) vai passar pela Cabine de Descompressão de A Fazenda 16 Flora, Sidney ou Gui: um deles conversa com Lucas Selfie ao vivo no PlayPlus, logo após anúncio da eliminação Novidades|Do R7 05/12/2024 - 17h53 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h53 ) twitter

Não perca o bate-papo desta quinta (5)! Reprodução/Instagram

Cada vez mais perto da grande final, A Fazenda 16 terá outro participante eliminado na noite desta quinta (5). Dessa vez, Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney Sampaio estão na Roça e lutam pela preferência do público para permanecerem no reality.

Mas não tem jeito, um deles dará adeus à sede em Itapecerica! E logo após a decisão, quando Adriane Galisteu anunciará ao vivo no programa na TV quem deixa a competição, o eliminado segue para aquele tradicional bate-papo com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

Um pouco antes, a partir das 19h, Selfie comanda o podcast Aquecendo o Feno nas plataformas e redes sociais do programa. E hoje os convidados são a ex-peoa Julia Simoura, e o apresentador Cairo Jardim. Durante a atração, eles analisam a formação da Roça da semana, e os acontecimentos do jogo, que já se encaminha para a reta final.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Luana afronta Fazendeiro Gilsão na delegação de tarefas: 'Isso é palhaçada!'

