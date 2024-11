Peoas assumem punição do microfone e Flor se revolta com aliada: ‘Tô de saco cheio da Vanessa!’ O racha do Grupinho vem aí em A Fazenda 16; entenda os motivos Novidades|Do R7 22/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h09 ) twitter

A peoa não está mais aguentando o ranço por Nêssa Reprodução/PlayPlus

A tensão está nas alturas em A Fazenda 16! No meio da treta do leite condensado desta terça (22), Babi Muniz e Vanessa Carvalho resolveram assumir a culpa da punição de segunda (21), que gerou punição dupla de 48 horas sem piscina e ofurô. Flor Fernandez ficou muito brava, pois aconselhou Nêssa a contar no dia anterior, mas ela só resolveu assumir após conversa com Zé Love.

Vanessa tirou o microfone para contar um segredo no ouvido de Babi, e acabou infringindo as regras do programa, gerando punição. Como Zé Love tinha entrado com a garrafa na área dos animais quase ao mesmo tempo, a punição foi dupla. O ex-jogador assumiu a culpa de uma infração, mas ninguém revelou a autoria da outra.

Na academia, Flor quis saber se tinham sido as meninas. Babi explicou a situação e alegou que poderia assumir a culpa, já que Vanessa não queria contar para os peões por medo de receber votos. A apresentadora aconselhou Nêssa a contar a verdade: “Acho que foi errado”. Mas a atriz soltou: “É uma coisa que movimenta a casa, foi uma coisa que quis fazer mesmo.” Depois, Zé Love conversou com as peoas e deu a mesma opinião.

Durante a treta do leite condensado, Babi aproveitou para contar a verdade, e assumiu a culpa com Vanessa. Os peões do Grupão repercutiram o assunto, e Flor mostrou indignação com a atriz: “Eu falei para ela ontem assumir que foi ela, para Babi não levar a culpa sozinha, mas ela só escuta o Zé Love!”

Gui Vieira disse que a apresentadora “estava bem” de amigas. Flor pediu para trocar de cama com alguma das peoas do Grupão, pois não queria nem chegar perto da ex-aliada: “Tô de saco cheio da Vanessa!”.

Vale lembrar que o Grupinho vem enfrentando uma série de tretas entre os integrantes. Rolou uma discussão entre Zaac e Zé Love na segunda durante a noite. Além do barraco que envolveu Albert, Babi e Zé Love devido ao comportamento da ex-panicat pós-festa.

Será que o Grupinho vai rachar?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

