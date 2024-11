Peoas comentam relação entre Gizelly Bicalho e Zaac: ‘Briga de gato e rato’ Após DR dos peões na última festa, o suposto romance entre os dois voltou a ser assunto na sede Novidades|Do R7 19/10/2024 - 15h56 (Atualizado em 19/10/2024 - 17h55 ) twitter

Você "shippa" a advogada com o cantor? Reprodução/PlayPlus

O clima de romance invadiu a sede de A Fazenda 16 na noite da sexta (18). Trabalhados na estampa de corações, os figurinos da peãozada combinaram com a decoração da festa e a comemoração deu o que falar. Porém, como nem tudo são flores no reality rural, teve história de amor frustrada e chororô sem fim. Neste sábado (19), as peoas do Grupinho se juntaram e soltaram o verbo sobre a relação entre Gizelly Bicalho e Zaac.

Quando a missão é se jogar na pista de dança e aproveitar a noite, Babi Muniz, Fernanda Campos, Vanessa Carvalho e Flor Fernandez sempre entregam tudo. Na última comemoração não foi diferente e as peoas aproveitaram a calmaria desta manhã para comentar os melhores acontecimentos da madrugada anterior. “Foi muito boa”, relembrou a ex-panicat.

Não demorou para o nome de outros peões surgirem na conversa e logo foi abordado um assunto que vêm movimentando a sede nos últimos dias. O envolvimento entre Gizelly e Zaac começou antes mesmo do confinamento, na cidade grande. Os dois se encontraram no reality e advogada já subiu do Paiol com gracinhas para cima do cantor.

Mas, a dinâmica da competição desfavoreceu os pombinhos, que foram “separados” por grupos de alianças rivais. Mesmo assim, a peoa não desistiu e conseguiu ganhar um beijo apaixonado do cantor. O romance não durou muito e logo em seguida uma série de confusões afastou os dois, impedindo o “ship” dos fãs.

A última treta entre os peões rolou na madrugada deste sábado (19), quando a advogada tentou conversar com o cantor para resolver as coisas, mas só piorou a situação. As integrantes do Grupinho relembraram o caso e não economizaram nas opiniões. Fernanda começou explicando que, segundo Zaac, Gizelly garantiu que percebeu risadas irônicas de Gui Vieira direcionadas ao peão, mas, quando ele precisou da confirmação da peoa, ela desmentiu.

Devido a outras desavenças, Vanessa comentou que desaprova as atitudes de Gizelly e afirmou sobre as “brincadeiras” entre a advogada e seu aliado: “Tem que parar”. Flor também participou e refletiu sobre a relação dos dois: “Briga de gato e rato”. Até o pavão Salomão pareceu interessado no papo e passou para dar uma espiadinha.

Depois disso, as aliadas comentaram estratégias para “sobreviver” às 48 horas sem água encanada, consequência da punição causada por Gizelly. “Dormir o dia inteiro”, sugeriu Fernanda. Será que, pela primeira vez, a calmaria vai reinar em Itapecerica das Chamas?

