Peões do G4 analisam em quem votar na formação de Roça desta terça-feira (12) Albert Bressan e Flora Cruz são os alvos do grupo Novidades|Do R7 11/11/2024 - 19h43 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Albert Bressan e Flora Cruz estão na mira do G4 para a próxima Roça Divulgação

O cerco está começando a se fechar em A Fazenda 16 e a próxima formação de Roça, nesta terça-feira (12) promete reviravoltas no jogo.

Os aliados Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto conversaram sobre seus votos e analisaram possibilidades de quem poderá sentar nos temidos banquinhos, enquanto estavam na academia.

O G4 considera votar em Albert Bressan e Flora Cruz. Embora tenham tentado alinhar os votos em apenas um alvo, ao que tudo indica, a votação será individual. Yuri comentou que, mesmo que o empresário ocupe um lugar nos banquinhos, eles não devem prejudicá-lo: “Não vamos queimar ele na Roça”. Eles concordaram, mas lembraram que possuem vários motivos de mirarem nele, já que em algum momento Albert entrou em conflitos com eles, relembraram.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Sacha acha que, apesar do empresário estar correndo perigo, tudo pode mudar: “Ele pode receber os votos e reverter isso dependendo do poder do Lampião”, opinou. Já Luana não acredita que o pergaminho trará a chance da pessoa se livrar dos votos.

‌



Além de debaterem sobre em quem irão mirar na votação, eles simularam dois cenários possíveis de formação: Flora, Albert, Luana e Vanessa Carvalho ou Gizelly Bicalho, Albert, Luana e Vanessa.

Gui questionou se ele poderia ser o mais votado pela sede, mas os amigos acreditam que não, já que ele voltou da Roça recentemente.

‌



Segundo a análise do grupo, poderão ocupar os banquinhos peões que nunca foram para a Roça. Será que eles estão certos?

Para saber, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nada básico! Confira os looks estilosos de Galisteu em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os detalhes contam na construção de um estilo! Em A Fazenda 16, Adriane Galisteu capricha em acessórios, peças diferenciadas, bordados e tendências cheias de personalidade para deixar os looks ainda mais incríveis. Sem essa de 'basiquinho' por aqui. Confira os figurinos da semana!